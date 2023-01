Mostra Donna 2023 all’Antica Cartiera Latina di via Appia

Si svolgerà dal 14 al 22 gennaio 2023 la seconda edizione della mostra internazionale di pittura dedicata alla donna.

L’esposizione occuperà la Sala Nagasawa dell’Antica Cartiera Latina di via Appia.

Il suo ideatore e direttore artistico, Giulio Pettinato, ha voluto arricchire questa edizione inserendo per il vernissage un reading di poesie, e per l’intera durata della manifestazione, oltre ai dipinti di artiste provenienti da tutto il mondo, un’sposizioni di foto e sculture.

Questi i nomi degli artisti partecipanti: Angela Giovanna Amico (Bergamo) – Sabrina Aureli (Parigi) – Fabio Commini (Roma) – Emanuela De Franceschi (Montecompatri) – Antonella De Pascale (Roma) – Cesare Lauri (Roma) – Susanna Maccari (Milano) – Maura Mattiolo (Rovigo) – Kin Moon Tae (Seoul, Corea del sud) – Flora Moriggi (Bergamo) – Giulio Pettinato (Castel Gandolfo) – Orlando Pizzini (Roma) – Marle Robinson (Sudafrica) – Giovanna Simone (Milano) – Palmiro Taglioni (Velletri) – Emma Testa (Roma) – Paolo Viterbini (Castel Gandolfo).

E questi i poeti: Angela Giovanna Amico (Bergamo) – Flavio Burgarella (Bergamo) – Maria Giuliana Campanelli (Oristano) – Bruno Cimino (Roma) – Ornella Mereghetti (Milano) – Adriana Rinaldi (Milano) – Anna Vercesi (Milano).

Una full immersion dove ogni dipinto e ogni traccia di pensiero sono manifestazioni di un’indole che guarda lontano, laddove la donna, innanzitutto, può indicare le strade maestre per ristabilire l’iter di un rinascimento culturale appena iniziato.

Un percorso dove gli artisti “indagano l’universo femminile e le sue sfaccettate pieghe, cercando nel tema centrale dell’imperfezione la chiave di accesso alla bellezza. L’evento è dedicato in modo particolare a tutte le donne che continuano a lottare per il diritto di esistere e di esprimere sé stesse in libertà”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione dell’Associazione Centro Arte Castel Gandolfo.

INFO

Sala Nagasawa dell’antica Cartiera Latina, nel Parco Regionale dell’Appia Antica,

via Appia Antica n.50 – Roma

INGRESSO LIBERO

cell. 349734717

artedonna2022@libero.it