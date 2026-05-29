Mostra fotografica Trenino a Tor Pignattara

Sabato 30 maggio 2026, ore 18 presso via Gabrio Serbelloni 57/A, Mostra fotografica di Carlo Faccenda e Loris di Biagio sull’amato trenino giallo.

SOS Serbelloni Open Space è un un laboratorio artistico aperto a tutti di ILoveTorpigna – Comitato di Quartiere Tor Pignattara, Carlo Faccenda e Lu Angelini.

Moltissime le adesioni delle tante realtà che animano la strada e il quartiere. All’infopoint dell’evento, a partire dalle 18, le mappe e tutte le informazioni.

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