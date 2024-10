“Multiverso delle donne” – Al via il progetto nel IV Municipio

La casa del Municipio Roma IV “Ipazia di Alessandria” in viale Rousseau ospiterà “Multiverso delle donne“, un progetto tutto al femminile, dedicato alle donne e organizzato dalle donne.

In programma corsi di teatro, scrittura creativa, mostre, informatica, proiezioni film, il tutto gratuitamente.

Il progetto è stato presentato dalla Vicepresidente del Municipio ed Assessora alla scuola Annarita Leobruni sulla sua pagina Facebook.

“È un progetto in cui crediamo molto“ ha dichiarato la vicepresidente Leobruni “che ci permette di fare attività e sportelli dedicati alle donne. Una “casa delle donne” nel IV Municipio. Ci saranno tantissime iniziative di promozione all’empowerment femminile e corsi di formazione. Sono felicissima che per la prima volta, nella storia del nostro municipio rispondiamo ad un’esigenza con un’opportunità per tutte le cittadine del nostro territorio.”

Il progetto, approvato con DD 1080 il 23 maggio 2024 avrà una durata di 13 mesi.

Su Instagram o sulle pagine social del Municipio è possibile avere maggiori info su date ed appuntamenti previsti in calendario.

