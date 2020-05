Municipio IV, Leobruni (PD): “La Presidente Della Casa tradisce il Movimento 5 Stelle”

“La (ex)maggioranza Pentastellata della Presidente della Casa affonda l’operato della giunta e della presidente stessa” afferma in una nota Annarita Leobruni Consigliera del PD al Municipio IV

“Un elenco di opere incompiute o solo promesse – continua Leobruni – oltre l’accusa di non rispettare le norme interne al Movimento5Stelle, di non utilizzare la piattaforma Rosseau; insomma, mai come ora la sentono ormai fuori dal Movimento ma solo vicina alla sindaca Raggi, all’estrema destra (CasaPound), a Fratelli D’Italia e a Salvini (ex Lega Nord). La maggioranza 5Stelle l’accusa di accordi con questi partiti, di non aver ascoltato le commissioni e aver deciso sempre e solamente con la giunta.

“La maggioranza – conclude Leobruni – purtroppo di accorge solamente ora del tradimento di questa presidente verso i cittadini e i programmi pentastellati quando noi del PD li mettevamo in guardia dimostrando con i fatti l’incapacità amministrativa e politica. Il Municipio IV deve uscire da questa palude il prima possibile; mi auguro che la Raggi non nomini la Della Casa subcommissaria di questo territorio: sarebbe una ulteriore beffa per i 180 mila abitanti del Municipio IV e la beffa verso un procedimento democratico che si sta svolgendo oggi con la sfiducia, che non può rimanere inascoltato”