Municipio Roma I Centro: “Trastevere, rione del cinema, rischia la chiusura di un’altra sala”

“Il rischio di uno stop dell’attività del Cinema Intrastevere va scongiurata. Il rione non può permettersi la chiusura di un altro presidio culturale”.

Questa la dichiarazione della Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi della Consigliera Sara Lilli e del Consigliere Stefano Marin.

“Il rispetto della legalità delle concessioni e la sicurezza dei locali destinati alle attività culturali – concludono gli esponenti del primo municipio – sono fondamentali ma vanno trovate soluzioni che evitino, come successo nel passato con il Teatro dell’Orologio, la chiusura della sala e l’interruzione della programmazione. Il Comune intervenga per indire immediatamente una gara per mettere a bando i locali garantendone la destinazione a sala cinematografica”.