Municipio Roma III, emanato l’avviso per la realizzazione di centri sportivi municipali

Il 31 marzo 2026 il Municipio Roma III ha emanato un avviso pubblico per l’affidamento in uso temporaneo degli spazi sportivi degli immobili scolastici di proprietà di Roma Capitale per l’organizzazione dei centri sportivi municipali del Municipio Roma III per il quadriennio 2026/2030, sulla base di quanto deliberato in assemblea capitolina il 29 maggio 2025 con la delibera n. 178, con cui si approvava il “Regolamento per l’affidamento in uso temporaneo degli spazi sportivi presso gli immobili scolastici di proprietà di Roma Capitale”.

Con questo avviso, il III Municipio intende sviluppare, in ogni quartiere del Municipio Roma III, l’offerta, la diffusione e la pratica delle discipline ludiche, motorie, sportive e ricreative, con particolare attenzione alle fasce di età 3-5 anni, 6-16 anni, alla terza età e alle persone con disabilità, nonché promuovere l’attività agonistica, dilettantistica e amatoriale negli spazi sportivi scolastici destinati all’organizzazione dei Centri Sportivi Municipali. Inoltre, lo scopo prefissato è anche quello di favorire le intese per collaborazioni educativo – didattiche tra gli istituti scolastici e le associazioni sportive (tramite protocolli di intesa, progetti di promozione e sviluppo della pratica ludico-sportiva in orario scolastico ed extra-scolastico, realizzazione di manifestazioni etc…).

Le attività dei centri sportivi municipali dovranno essere realizzate in orario extrascolastico previo nulla-osta dei Consigli d’Istituto Scolastici, e la disponibilità concordata degli spazi potrà subire modifiche laddove l’utilizzo momentaneo delle strutture non sia possibile a causa di improcrastinabili lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria o a causa di sopraggiunte necessità dell’amministrazione comunale o municipale.

In base all’avviso approvato, il soggetto singolo o un raggruppamento di Soggetti (A.T.I/R.T.I) che partecipi all’Avviso Pubblico per l’affidamento di spazi sportivi scolastici potrà avere in uso temporaneo un massimo di due Centri Sportivi Municipali (plessi scolastici) per l’intera quantità di ore disponibili in quei plessi.

I soggetti titolati a presentare domanda sono: Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) o Enti del Terzo Settore (E.T.S.) e Associazioni/Società Sportive dilettantistiche.

Per coloro che fossero interessati è possibile avere informazioni contattando l’Ufficio Sport e Attività Culturali del III Municipio, inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: bandopalestre26.mun03@comune.roma.it , oppure contattando telefonicamente i seguenti numeri 06/69604.680/731/640 il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

E’ inoltre possibile consultare tutte le informazioni sulla pagina dedicata del Comune di Roma in cui sono riportati tutti gli estremi del bando e le specifiche tecniche previste per la partecipazione al bando.

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata entro le ore 16.30 del 30 aprile 2026.

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