Municipio V, Caliste: L’Osservatorio per la Sicurezza fa il punto

”Si è svolto l’11 giugno 2025, presso il Municipio Roma V un nuovo incontro dell’Osservatorio per la Sicurezza, alla presenza del Presidente Mauro Caliste, del Viceprefetto dott.ssa De Bono, del delegato del Sindaco alla Sicurezza, dott. Greco, e dei rappresentanti della Questura e delle Forze dell’Ordine – Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale – insieme ai servizi sociali e ai referenti del territorio. In apertura dei lavori è stato affrontato il tema dei furti nelle scuole del territorio.”

È stato sottolineato con soddisfazione che da agosto 2024, ben 46 istituti risultano oggi allarmati e collegati al NUE, il Numero Unico per le Emergenze, un risultato importante in termini di prevenzione, ma che va incrementato. Nel corso della seduta sono state analizzate ulteriori criticità legate alla sicurezza urbana, con riferimento a situazioni già note e oggetto di interventi istituzionali. Tra i temi discussi, segnalazioni di bande giovanili e la presenza di soggetti in stato di alterazione. Particolare attenzione è stata inoltre posta su alcune aree a rischio dove si sono verificati episodi di disturbo notturno e aggressioni ad attività commerciali.

Il Presidente Caliste ha chiesto maggiore presenza delle pattuglie nei punti più sensibili del Municipi soprattutto nelle ore notturne, e le Forze dell’Ordine hanno sollevato la richiesta di incrementare il sistema di videosorveglianza per intensificare la vigilanza presso scuole, parchi, asili e aree verdi, con particolare attenzione agli orari di entrata e uscita degli studenti.

“Abbiamo il dovere di ascoltare il territorio e di agire insieme, con spirito costruttivo e concretezza – ha dichiarato il Presidente Mauro Caliste – questo è il motivo per cui convoco spesso il Comitato e l’Osservatorio, è fondamentale il dialogo continuo con le forze dell’ordine, il mondo associativo, le reti d’imprese e i cittadini”. Il Municipio V continuerà a promuovere azioni coordinate, concrete e condivise per garantire una migliore qualità della vita nei nostri quartieri”.

