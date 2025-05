Municipio V: inaugurati gli sportelli gratuiti legale, psicologico e per l’abitare

Il presidente del V municipio Mauro Caliste e l’assessore municipale al sociale Antonino De Cinti hanno inaugurato presso il Centro Padre Claudio Santoro in via di Tor Tre Teste 343 gli sportelli gratuiti di aiuto ai residenti del Municipio V.

Lo sportello legale, lo sportello psicologico e quello per l’abitare.

Per prendere appuntamento si può chiamare il numero 3516108476 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì.

Il Presidente Caliste e l’Assessore De Cinti hanno rivolto “un grandissimo grazie alla Cooperativa sociale Ambiente e Lavoro senza la quale questa bellissima realtà non sarebbe nata”.

