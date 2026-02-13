Municipio VI, Celli e Veloccia nei quartieri: focus su Borghesiana e Villaggio Prenestino

La periferia est di Roma torna sotto i riflettori del Campidoglio. Nella giornata di ieri giovedì 12 febbraio, la Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, insieme all’Assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha effettuato un sopralluogo nel Municipio VI (Torri) per fare il punto su due cantieri simbolo: il Piano Particolareggiato di Borghesiana e il centro polifunzionale di Villaggio Prenestino. Due interventi che puntano a ridurre finalmente il divario tra centro e periferia e restituire servizi da decenni promessi ai residenti.

Borghesiana: un quartiere sospeso nel tempo

Con i suoi 15.000 abitanti, Borghesiana è il più grande nucleo di recupero urbano ancora in attesa di una pianificazione concreta. Per anni il quartiere è rimasto bloccato in un limbo normativo, senza strade, piazze o servizi adeguati.

Oggi qualcosa cambia: la redazione del Piano Particolareggiato è stata affidata a Risorse per Roma, la società in house del Campidoglio, con l’obiettivo di mettere ordine e definire regole chiare per lo sviluppo urbano.

E non solo carte e progetti: il primo incontro pubblico con i cittadini segna l’inizio di un percorso partecipativo. Strade, fognature, piazze e servizi di prossimità verranno discussi insieme a chi vive il quartiere ogni giorno. Borghesiana vuole tornare a respirare dignità urbanistica e comunità.

Villaggio Prenestino: il nuovo cuore sociale della zona

Nel vicino Villaggio Prenestino, l’attenzione è tutta sul completamento del Centro Polifunzionale, destinato a diventare il fulcro della vita sociale del quartiere.

L’obiettivo è chiaro: trasformare un’incompiuta in un “motore di partecipazione”, offrendo spazi per attività culturali, sportive e ricreative e diventando un presidio concreto contro il disagio giovanile.

In un territorio densamente popolato ma spesso privo di punti di riferimento, il centro sarà un luogo dove incontrarsi, condividere e crescere.

