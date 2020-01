Municipio XIV: “Scuola Andersen nel degrado, si intervenga subito”

“Nonostante le promesse di ristrutturazione e messa in sicurezza, da parte dell’Amministrazione pentastellata, nei confronti delle scuole capitoline, questi luoghi continuano ad essere dimenticati nello sconforto dei genitori e insegnanti. Edifici vecchi, senza manutenzione, senza riscaldamenti e con aule sporche, per non parlare degli spazi esterni pieni di rifiuti non rimossi tra cartacce, bottiglie di plastica, foglie e rami caduti dagli alberi.

“Ci giungono a questo riguardo delle segnalazioni di alcuni genitori della Scuola Andersen, nel municipio XIV, dove i bambini sono costretti a scavalcare cumuli di immondizia per accedere alla scuola, dove i cestini sono sempre stracolmi di immondizie, una vergogna vista la presenza di un edificio scolastico. E’ ora di risolvere i problemi di Roma, una città lasciata in stato di abbandono da parte del M5s, che dovrebbe avere il buon gusto di farsi da parte per il bene comune cittadino”.

Lo dichiarano i due esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e Mauro Gallucci delegato per la protezione civile Fdi Roma.