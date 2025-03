Sinistra romana in movimento: “Casematte” punta al 2027

L’equilibrio politico della sinistra romana si rimescola. Il 30 marzo, nella sala del Nuovo Cinema Aquila al Pigneto, prenderà forma “Casematte”, una nuova piattaforma civica che si pone l’obiettivo di sostenere la candidatura di Roberto Gualtieri alle elezioni comunali del 2027.

Un evento che segna ufficialmente la distanza tra l’area degli “smerigliani” e l’alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana, consolidando l’asse di Sinistra Civica Ecologista con l’attuale giunta capitolina.

Ma chi sono i promotori?

A promuovere l’iniziativa sono i volti di riferimento di Sinistra Civica Ecologista in Campidoglio:

L’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio

L’ex assessore al Personale Andrea Catarci

I consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli

Il consigliere regionale Claudio Marotta

Al loro fianco ci sarà anche Gualtieri, per dare il via a quella che è stata definita una vera e propria “internazionale municipalista”, un’arena civica che intende incidere nel dibattito politico romano e preparare il campo per il futuro della città.

L’incrinatura con AVS e il nodo rifiuti

L’iniziativa arriva dopo mesi di frizioni con Alleanza Verdi Sinistra. Già un mese fa, a Napoli, Sinistra Italiana e Verdi avevano riunito amministratori e militanti da tutta Italia, escludendo proprio i rappresentanti di Sinistra Civica Ecologista.

Un segnale chiaro, che ha irritato l’ala romana: “Forse dà fastidio il nostro appoggio a Gualtieri”, hanno fatto trapelare alcuni esponenti della corrente capitolina.

A pesare sulle divisioni è anche la questione rifiuti: mentre i Verdi continuano a contestare il termovalorizzatore voluto dal sindaco, gli “smerigliani”, pur con qualche perplessità, hanno scelto di non alzare barricate, preferendo lavorare a una mediazione interna per restare in maggioranza.

Uno sguardo al futuro: il progetto per il 2027

Con Smeriglio sempre più radicato all’interno della giunta capitolina – per la soddisfazione del guru dem Goffredo Bettini – “Casematte” diventa il laboratorio per una sinistra extra-Pd proiettata verso le prossime elezioni.

Catarci: “No a isolamento e solitudine”

A spiegare la visione della nuova piattaforma è Andrea Catarci, che sottolinea come l’obiettivo sia rompere l’isolamento e creare sinergie tra politica e società civile:

“Si propone uno spazio permanente di discussione e azione tra soggettività che non si accontentano della straordinarietà della loro azione specifica e non si rassegnano a un contesto di isolamento e solitudine.

Al centro dell’attenzione la questione sociale, fatta di reddito, lavoro, abitare, salute, ambiente, cultura, sport, e la sinergia necessaria tra realtà di base, politiche e istituzionali”.

L’orizzonte è chiaro: dopo il Giubileo del 2025, Roma entrerà nel pieno della campagna elettorale. E “Casematte” vuole essere il trampolino di lancio per un nuovo equilibrio politico della sinistra capitolina.

