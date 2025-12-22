Nasce la pista ciclabile e spazio pedonale ampliato su via dei Fori Imperiali

Via dei Fori Imperiali sta cambiando volto. Nel cuore pulsante della Roma archeologica, dove ogni passo racconta secoli di storia, sono iniziati i lavori per rendere la strada più sicura e accogliente per chi cammina o pedala.

La novità principale? Una pista ciclabile in entrambe le direzioni e un consistente ampliamento dello spazio riservato ai pedoni.

“Stiamo intervenendo per adattare la strada a un flusso pedonale sempre più intenso – spiega l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – un fenomeno che è cresciuto ulteriormente con l’apertura della nuova stazione Colosseo della linea C”.

L’obiettivo è chiaro: trasformare la storica arteria, simbolo di Roma nel mondo, in un percorso sicuro e vivibile senza sacrificare l’efficienza del trasporto pubblico.

Il progetto, però, non si limita alla viabilità. Lungo via dei Fori Imperiali saranno posizionate cento fioriere, che non solo abbelliranno il paesaggio urbano, ma fungeranno da protezione naturale per ciclisti e pedoni.

In pratica, un corridoio verde che separa chi cammina e chi pedala dal traffico, aggiungendo un tocco di natura tra le pietre millenarie.

