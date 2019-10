Nasce “Tra le Note”, una nuova rassegna musicale

Musica e concerti a Roma e nel Lazio, nasce una nuova rassegna musicale dal titolo “Tra le Note” nell’ambito della 27esima stagione concertistica, gli eventi sono organizzati e promossi dall’Ass.ne Nova Amadeus, è cofinanziata dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili e Sport – Area per lo Spettacolo dal Vivo e dal MIBAC – Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo.

Protagonista è l’Orchestra Nova Amadeus che già durante lo scorso Luglio a Casale Caletto (Roma) si era esibita con un concerto lirico La Romanza Italiana, che ha riscontrato il piacere del pubblico. Gli organizzatori hanno dunque pensato ad una serie di incontri aperti a tutti dove poter godere della Grande musica che da sempre è tra gli scopi dell’orchestra Nova Amadeus che promuove la musica attraverso giovani musicisti.

Il prossimo appuntamento è per domenica 20 ottobre 2019 alle ore 20:30, quando la chiesa di San Paolo Entro le Mura (via Nazionale angolo via Napoli, Roma) diverrà il luogo privilegiato per l’ascolto della Missa in Angustiis “Nelson Messe” di F.J. Haydn, opera diretta dal M° Claudio Maria Micheli con la partecipazione del coro Ruggero Giovannelli e del coro della Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Interpreti: Soprano Sabrina Cortese, Contralto Valentina Pennacchini, Tenore Antonio Sapio, Basso Massimo Di Stefano.

La stagione concertistica dell’Orchestra Nova Amadeus proseguirà poi con altri incontri: domenica 10 novembre alle ore 20:30 è ancora la Chiesa di San Paolo Entro le Mura di Roma ad ospitare l’esecuzione della composizione sacra Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi e, a seguire, della prima esecuzione assoluta dell’opera The Flu di Claudio Ferrara. L’Orchestra sarà diretta dal M° Lucia Bonfiglio con la partecipazione del Soprano Sabrina Cortese e del Controtenore Antonello Dorigo.

Il mese di novembre si conclude infine con due suggestivi appuntamenti: sabato 23 novembre alle ore 21:15, nella Cattedrale d S. Maria Assunta presso Segni (Roma), l’Orchestra Nova Amadeus esegue la Nelson Messe di F.J. Haydn con la direzione del M° Claudio Maria Micheli, mentre domenica 24 novembre alle ore 20:30 presso la Chiesa di San Paolo Entro Le Mura è atteso il concerto sinfonico, con musiche di Luigi Boccherini, Edvard Grieg e Benjamin Britten, diretto dal M° Massimiliano Picca e con la partecipazione del corno solista Stefano Berluti.

La Direzione Artistica è affidata al Maestro Giusi Petti che, forte delle esperienze professionali condotte nel percorso della sua carriera, contribuisce sia alla crescita della compagine orchestrale che delle prospettive della Nova Amadeus, attraverso una programmazione fatta di alta qualità artistica, ma sempre con una forte attenzione al gusto delle nuove generazioni.

Il programma completo e gli aggiornamenti della 27esima Stagione Concertistica e della I edizione dei concerti itineranti “Tra le Note” sono consultabili sulla pagina Facebook dell’Orchestra Sinfonica e Associazione Nova Amadeus oppure sul sito www.novaamadeus.com.

Per info, prenotazioni e biglietti:

Teresa Loffredo – Cell. 330 570017 – E mail: info@novaamadeus.com

Francesca Di Iorio