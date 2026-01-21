“Né di scuola né di lavoro”: flash mob negli istituti del Lazio per Lorenzo Parelli

Era il 21 gennaio 2022 quando Lorenzo Parelli, studente dell’istituto Bearzi di Udine, perdeva la vita schiacciato da una trave d’acciaio durante l’ultimo giorno di stage. Da allora, il suo nome è diventato il simbolo di una lotta che non accenna a spegnersi.

Anche quest’anno, i ragazzi della Rete degli Studenti Medi del Lazio hanno organizzato azioni coordinate a Roma, Viterbo e Latina per ribadire un concetto chiaro: a scuola si va per studiare, non per rischiare la vita.

Il grido delle scuole: «Basta omicidi di sistema»

Il flash mob davanti al Plinio Seniore ha dato voce a un malcontento profondo. Bianca Piergentili, coordinatrice regionale della Rete, ha ricordato come Lorenzo non sia stato l’unico: da Giuseppe Lenoci a Giuliano De Seta, fino al recente caso di Samuele a Rieti, rimasto gravemente ferito da un tornio.

«La morte di Lorenzo è l’omicidio di un sistema malato che mira a sfruttare gli studenti. I PCTO sono progettati per abituarci alla precarietà. Dobbiamo ripensare radicalmente il rapporto tra istruzione e lavoro», ha dichiarato Piergentili durante la manifestazione.

Il Memorial Lorenzo Parelli 2026

Mentre gli studenti protestano nelle piazze, le istituzioni e le associazioni per la sicurezza (come AiFOS) hanno scelto la via della sensibilizzazione.

Proprio in questi giorni si tiene la premiazione del Memorial Lorenzo Parelli, un bando nazionale che premia i migliori progetti scolastici dedicati alla cultura della sicurezza, per trasformare il dolore in consapevolezza e prevenzione.

Le richieste del movimento studentesco

Gli studenti del Lazio hanno presentato una piattaforma in tre punti:

Abolizione dei PCTO: Sostituzione dei percorsi attuali con forme di istruzione integrata che non prevedano mansioni operative a rischio.

Statuto dei diritti: Una garanzia nazionale che tuteli la salute fisica e mentale degli studenti in ogni attività esterna alla scuola.

Sicurezza e Investimenti: Maggiori risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei laboratori interni.

