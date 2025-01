Neanche la Befana porta via l’immondizia a Torre Spaccata

Giusto il tempo di riflettere su come questa volta il Natale ed il Capodanno non abbiano lasciato Roma sommersa dai rifiuti che ci giunge una segnalazione dal quartiere di Torre Spaccata.

Foto e video sono del 5 gennaio 2025 in via Filippo Tamburri e c’è le ha inviate tramite il nostro numero whatsapp 3922092736 Anna Maria che ci conferma coma il degrado sia ancora attuale e quindi neanche la Befana ha scopato via i rifiuti.

Da segnalare anche come l’area non sia ancora stata dotata dei nuovi secchioni che ormai sono posizionati in quasi tutto il territorio cittadino.

