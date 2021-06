Nel Prenestino si gira il film “Belli Ciao” con Pio e Amedeo

Ciak si gira: ancora una volta nel quartiere Prenestino nel V Municipio di Roma Capitale si è respirato l’aria di “Cinecittà”

È accaduto nella giornata di venerdì 4 giugno 2021. Decine di camion hanno sostato in via Angelo della Pergola, e nei pressi di Largo Preneste per le riprese del film “Belli Ciao” con gli attori comici Pio e Amedeo.

Un movimento insolito di camion pieni di attrezzature per accaparrarsi i posti per la sosta è stato notato dai residenti già nella sera precedente .

Il movimento vero è proprio per posizionare i camion e il viavai del personale addetto è iniziato nelle prime ore di venerdì, Infatti prima è stato montato un gazebo ristoro con i prodotti per la prima colazione, e successivamente altri gazebo per per altre funzioni e per ripararsi dal sole, e infine tante telecamere e tutti gli strumenti utili per le riprese di un film.

Tutto questo trambusto è durato fino alle ore 18.00 quando finalmente il personale e i camion hanno lasciato la zona delle riprese.

Le riprese filmiche nella zona si sono verificate già altre volte, ad esempio nel mese di luglio 2020 sono state girate scene di un film con la partecipazione di Anna Valli. Ma in precedenza scene di film si sono avvalse degli scenari di vie e piazze del quartiere.

Se torniamo indietro di molti anni resta vivo nella memoria il ricordo di un quartiere Prenestino scelto dal grande Pier Paolo Pasolini per le riprese di diversi film passati alla storia del cinema.