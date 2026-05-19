Nespola: il frutto dimenticato tra fibre, polifenoli e tradizione mediterranea

La nespola comune (Mespilus germanica L.) è un frutto appartenente alla famiglia delle Rosaceae, coltivato e consumato fin dall’antichità nell’area mediterranea e in Asia occidentale.

Un tempo molto diffusa nei giardini europei, oggi è considerata una specie “dimenticata” o sottoutilizzata, nonostante il crescente interesse scientifico per il suo profilo nutrizionale e fitochimico.

Dal punto di vista nutrizionale, la nespola si distingue per la presenza di zuccheri naturali, acidi organici, vitamine, minerali e fibre alimentari. Tra i principali composti presenti si trovano glucosio, fruttosio, acido malico, vitamina C e minerali come potassio, calcio e magnesio.

Durante la maturazione, il frutto subisce profonde trasformazioni: la polpa si ammorbidisce, diminuisce il contenuto di tannini e aumenta la percezione di dolcezza, rendendo il frutto adatto al consumo.

Uno degli aspetti più interessanti della nespola riguarda la presenza di fibre alimentari, in particolare fibre insolubili derivate dalla parete cellulare del frutto. Queste componenti svolgono un ruolo importante nella salute intestinale, contribuendo alla regolarità digestiva e al benessere del microbiota.

Recenti studi hanno inoltre evidenziato che le fibre della nespola possiedono buone capacità di trattenere acqua e lipidi, caratteristiche di interesse anche per l’industria alimentare e la formulazione di alimenti funzionali.

Accanto alla componente fibrosa, la nespola contiene numerosi composti bioattivi, soprattutto polifenoli e flavonoidi. Sono stati identificati acidi fenolici come acido clorogenico, caffeico e ferulico, insieme a flavonoidi quali rutina, quercetina e kaempferolo.

Queste molecole sono note per la loro attività antiossidante, ovvero la capacità di contrastare lo stress ossidativo e proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi.

Il contenuto di polifenoli varia in funzione della parte del frutto e dello stadio di maturazione.

In alcuni studi, semi e foglie hanno mostrato concentrazioni particolarmente elevate di composti fenolici, suggerendo che anche le parti normalmente non consumate possano rappresentare fonti interessanti di ingredienti funzionali.

Dal punto di vista biologico, la nespola è stata associata a diverse attività benefiche. Gli estratti del frutto e delle foglie hanno mostrato proprietà antiossidanti, antimicrobiche e antinfiammatorie, oltre a possibili effetti antidiabetici e protettivi sul metabolismo cardiovascolare.

Sebbene molte di queste evidenze derivino ancora da studi sperimentali, il quadro complessivo suggerisce un interessante potenziale nutraceutico.

Un altro elemento rilevante riguarda la trasformazione del frutto durante la conservazione.

A differenza di molti altri frutti, la nespola raggiunge la piena edibilità solo dopo un periodo di ammorbidimento post-raccolta, durante il quale la polpa diventa più morbida e aromatica.

Questo processo modifica non solo le caratteristiche sensoriali, ma anche alcuni aspetti della composizione chimica e della biodisponibilità dei composti bioattivi.

Dal punto di vista gastronomico, la nespola può essere consumata fresca oppure trasformata in marmellate, gelatine, succhi, dolci tradizionali e bevande fermentate.

La sua riscoperta si inserisce nel crescente interesse verso frutti antichi e varietà tradizionali, considerate risorse preziose sia per la biodiversità sia per l’alimentazione sostenibile.

La combinazione di fibre, composti fenolici e micronutrienti ne fa un alimento di interesse per il benessere intestinale, metabolico e cardiovascolare, confermando il valore nutrizionale delle specie frutticole meno diffuse ma ricche di biodiversità.

La ricetta: Confettura di nespole

Ingredienti

1 kg di nespole mature

500 g di zucchero

Succo di 1 limone

Scorza di limone biologico (facoltativa)

Procedimento

Lavare bene le nespole, eliminare il picciolo, sbucciarle e togliere tutti i noccioli.

Tagliare la polpa a pezzetti e metterla in una pentola capiente con il succo di limone. Aggiungere lo zucchero e lasciare macerare per circa 30 minuti.

Cuocere a fuoco dolce per circa 40-50 minuti, mescolando spesso ed eliminando eventuale schiuma in superficie.

Quando la confettura sarà densa e cremosa, frullarla con un mixer a immersione se si desidera una consistenza più liscia.

Versare ancora calda nei vasetti sterilizzati, chiudere bene e capovolgerli per creare il sottovuoto. Lasciare raffreddare completamente prima di conservarli.

Consiglio: La confettura di nespole è perfetta per crostate, biscotti o servita con formaggi freschi e ricotta.

Per un gusto più aromatico puoi aggiungere durante la cottura una stecca di vaniglia oppure un pizzico di cannella.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

– Foods 15 (2026) 1222. https://doi.org/10.3390/foods15071222

-Food Science & Nutrition 10 (2022) 1988-1993. https://doi.org/10.1002/fsn3.2814

-Plants 10 (2021) 2344. https://doi.org/10.3390/plants10112344

-Phytochemistry Reviews 22 (2023) 1663-1690. https://doi.org/10.1007/s11101-023-09883-y

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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