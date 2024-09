Net – scieNcE Together torna a Roma con un villaggio per ventimila persone

Dal 27 al 28 settembre ritorna il Net Village, il primo villaggio della scienza a Roma con tanti appuntamenti, tutti gratuiti, con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica avvicinando il grande pubblico di tutte le età e celebrare la vita e le scoperte di Maria Skłodowska Curie, la prima persona nella storia a vincere due premi Nobel, a 90 anni dalla sua scomparsa.

Saranno coinvolte 25 città italiane e estere e Roma sarà al centro di questo evento sulla scienza.

Dalle 18 alle 23 la Città dell’Altra Economia, nel quartiere Testaccio, ospiterà Net Village, il villaggio della scienza aperto a tutti e gratuito con eventi, laboratori, attività per bambini, talk e incontri con i ricercatori. Un evento di grande successo che lo scorso anno ha coinvolto oltre 16mila visitatori.

In un’unica grande piazza sessanta stand e un grande palco centrale, per coinvolgere i cittadini nei numerosi appuntamenti, tutti gratuiti.

Durante gli eventi, i ricercatori e le ricercatrici del Progetto NET risponderanno ai tanti interrogativi di grandi e piccini connessi alla scienza e non solo.

Dal programma

Entrambe le giornate del NET Village saranno arricchite da spettacoli e giochi scientifici interattivi. Tra i più attesi quelli nati dalla collaborazione con i nodi europei, Rome Technopole e La Scienza Coatta.

Il 27 settembre “La notte dei nobelli”: una raccolta di aneddoti, biografie di scienziati coatti e racconti in romanesco accompagnati da immagini ironiche e dissacranti.

Lo spettacolo Inside Marie che attraverso il fumetto, la scienza e con collegamenti in diretta con Parigi, Varsavia e Stoccolma, ripercorrerà la vita di Maria Skłodowska Curie spiegando perché le sue scoperte ancora oggi hanno un così grande impatto sulla nostra vita.

Stand Up Research, in collaborazione con Rome Technopole, nel corso del quale giovani ricercatrici e ricercatori avranno 2 minuti e 30 secondi per raccontare e convincere pubblico e giuria che il loro ambito di studio è più “cool” degli altri.

Il 28 settembre “Er quizzone der Baffone”, gioco a premi senza premi, dove chi vuol essere milionario, la settimana enigmistica e quark si fondono per un concentrato di piccole e grandi curiosità scientifiche sulle quali sfidarsi, amichevolmente ma con “coattanza”, una modalità interattiva, irriverente e caciarona.

WOW! Sull’onda della scienza, “si nuoterà” tra le onde della fisica, della chimica e della geologia per esplorare le loro caratteristiche. Onde del mare, onde sismiche, luce e suono saranno i protagonisti di tanti esperimenti e giochi scientifici interattivi che stupiranno.

Lo spettacolo Apparecchiami la tavola che narra la storia della tavola periodica e delle scienziate che ad essa lavorarono strenuamente: Julia Lermontova, Maria Skłodowska Curie, Irène Joliot-Curie, Ida Noddack, Lise Meitner.

Piccoli scienziati crescono

Il NET village avrà un’attenzione speciale per i bambini e per i ragazzi.

Tra le proposte – sempre tutte gratuite – più coinvolgenti spiccano:

“Vulcani di carta”, un’attività progettata per i partecipanti, dove i più piccoli potranno costruire modelli di vulcani utilizzando materiali riciclati e imparare così l’importanza del riciclo giocando.

“Fare la spesa ecologica…è un gioco da ragazzi!” offre un’esperienza interattiva per insegnare come fare scelte alimentari sostenibili attraverso giochi educativi e stand informativi.

“DNA- Take away” permetterà di estrarre il proprio DNA e metterlo in una bottiglietta per averlo sempre con se.

“Scienza a fumetti”, un divertente percorso fatto di quiz, citazioni, giochi, aneddoti e ovviamente informazioni, dove verrà mostrato il “dietro le quinte” del mondo del fumetto.

L’evento “MEANING – cambiamenti climatici”, dedicato alla sensibilizzazione ambientale per comprendere la gravità del cambiamento climatico attraverso esperimenti pratici e discussioni guidate.

Queste e tutte le altre attività, oltre a essere divertenti e formative, sono pensate per instillare nei giovani partecipanti curiosità verso il mondo scientifico, promuovendo l’importanza della ricerca e delle discipline scientifiche e facendone capire l’importanza e i risvolti nel nostro quotidiano.

L’anno di Maria Skłodowska Curie: sul palco e nelle attività di Net

Nel 2024 ricorrono i novant’anni dalla scomparsa della geniale scienziata polacca Maria Skłodowska Curie, per questo gran parte degli eventi di NET – scieNcE Together avranno come filo comune celebrare la scienziata, la sua straordinaria vita e far conoscere il suo incredibile lascito in termini scientifici, sociali e culturali.

Pioniera nel campo della radioattività e prima persona nella storia a vincere due premi Nobel, la figura di Maria Skłodowska Curie simboleggia il connubio tra eccellenza scientifica e l’impegno verso la parità di genere nella scienza.

Durante l’evento, verranno esplorate le sue scoperte e il loro impatto duraturo su numerose discipline scientifiche, dalla medicina alla produzione di energia.

La Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici a Roma non sarà solo al NET Village.

In quella che si prospetta una vera e propria settimana dedicata alla scienza (la NET Science Week), sarà possibile partecipare a una serie di eventi in diverse location della città.

Tra questi, Venerdì 27 l’apertura dell’Area di Ricerca di Tor Vergata, con la possibilità di visitare i laboratori di ricerca Cnr e Inaf-Iaps dalle 17 alle 23; una breve passeggiata geologica sulla cima della collina che domina il Parco Talenti (venerdì 27), una visita alla sala operativa H24 di sorveglianza sismica e allerta tsunami e ai laboratori scientifici dell’INGV (Giovedì 26 e Venerdì 27) e insieme ai ricercatori di Ispra in collaborazione con la Regione Lazio si potrà andare alla scoperta della geodiversità e della biodiversità della Caldara di Manziana (Venerdì 28 settembre).

Tutti gli eventi a Roma

Per scoprire tutti gli eventi e gli appuntamenti su Roma visita il seguente link: https://www.scienzainsieme.it/category/notte-24/eventi-a-roma-2024/

Il progetto NET

Al progetto NET, finanziato nell’ambito del Programma HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01-01 e realizzato con le azioni Marie Skłodowska-Curie, aderiscono: CNR-ARTOV (capofila), ENEA, INAF, INFN, INGV, ISPRA, CINECA, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi della Tuscia, Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, Centro di ricerche Enrico Fermi, Green Factor, con la partecipazione di numerosi stakeholder, come l’Istituto Superiore di Sanità, CSS Mendel, Sogin, L’istituto Pasteur, Rome Technopole e molti altri.

