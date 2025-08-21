Nidi Capitolini, le nuove regole accendono la protesta. Le educatrici: “va corretto”

La tregua è durata poco. Dopo l’annuncio del maxi piano assunzioni per il 2025, che aveva acceso speranze tra centinaia di educatrici precarie, a Roma torna a montare la rabbia. Nel mirino c’è il nuovo regolamento per le supplenze, approvato dalla giunta capitolina all’inizio di agosto, a ridosso della pausa estiva.

Un documento tecnico, certo, ma dalle ricadute pesantissime per chi lavora nei nidi e nelle scuole dell’infanzia della Capitale.

Tanto che l’Adl Cobas ha già bussato alle porte del Campidoglio con una diffida ufficiale, chiedendo modifiche immediate. In caso contrario, promettono i sindacalisti, scatteranno mobilitazioni e iniziative di protesta.

Le nuove regole che fanno discutere

Il regolamento introduce una classificazione rigida degli incarichi a tempo determinato:

A : oltre 5 mesi, full time o al 75%, gestiti dal Dipartimento;

B : oltre 5 mesi al 50%, gestiti dai Municipi;

C: incarichi brevi, dai 20 giorni ai 5 mesi, sempre di competenza municipale.

La vera miccia, però, sta nell’articolo 6, quello sulle “indisponibilità”:

massimo 15 giorni l’anno programmati (da comunicare con 30 giorni di anticipo),

5 giorni non programmati,

obbligo di presentare certificati per impedimenti personali o familiari.

“Un regolamento punitivo – denunciano le educatrici – che limita i diritti e ignora la realtà di chi vive da precario”. E non basta: chi rifiuta determinati incarichi rischia di essere retrocesso o addirittura spinto in fondo alla graduatoria.

Il timore del concorso 2026

A complicare la partita ci si mette anche il futuro concorso annunciato per la prima metà del 2026, quando le graduatorie vigenti sarebbero ancora aperte. Una prospettiva che spaventa molte lavoratrici: il timore è di non riuscire a entrare di ruolo in tempo, restando fuori da un sistema che avevano già contribuito a mandare avanti.

L’assessora Claudia Pratelli e il sindaco Roberto Gualtieri hanno assicurato che le 765 assunzioni previste entro dicembre attingeranno tutte dalle graduatorie attuali. “Coperti tutti i vuoti d’organico con contratti a tempo indeterminato”, ha garantito Pratelli. Ma per tante educatrici il dubbio resta: e chi non ce la farà in tempo?

Un fronte caldo per il Campidoglio

Dopo anni di precarietà, le educatrici non si accontentano più di promesse. Vogliono certezze: più tutele, meno burocrazia, e la garanzia di non restare tagliate fuori.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.