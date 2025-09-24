Nizza, tensione tra ultras della Roma e tifosi locali: 102 romanisti fermati

La notte a Nizza si è accesa di tensione prima ancora del calcio d’inizio. Piazza Massena, cuore pulsante della città, è diventata teatro di uno scontro sfiorato tra ultras francesi e tifosi della Roma.

La tensione era nell’aria: cori, provocazioni e sguardi carichi di sfida hanno segnato le prime ore della serata, fino a quando il pronto intervento della polizia ha evitato il peggio.

Intorno alle 22:30, una quarantina di individui incappucciati ha lanciato bicchieri contro gli agenti, scatenando un inseguimento tra le strette vie del quartiere.

La situazione si è fatta ancora più complessa quando, poco dopo le 23:15, sono arrivati i tifosi del Nizza, gemellati con l’Inter, e hanno iniziato a provocare i romanisti con cori contro la Lazio, accendendo ulteriormente la miccia.

La polizia ha risposto in maniera decisa, anche con l’uso di spray urticante, riuscendo a fermare 102 ultras giallorossi nel parcheggio Sulzer, sul Quai des États-Unis.

Tra di loro, secondo le autorità, erano presenti armi e strumenti contundenti: sbarre di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli e persino martelli. Condotti alle stazioni di polizia del dipartimento, la tensione si è finalmente calmata.

Oggi, con la partita in programma alle 21, la città rimane sotto stretta sorveglianza.

Il punto di ritrovo per i tifosi romanisti è fissato in Piazza Yitzhak Rabin, e la polizia presidierà la zona fin dalle prime ore del mattino, pronta a prevenire nuovi episodi di violenza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.