Non morirò di fame al Cinema Aquila

La Coop ha organizzato presso il Nuovo Cinema Aquila la proiezione di un film da non perdere. Un film da non perdere e di grande spessore sociologico. Un grazie al presidente della Coop Soci Francesco Barrera per l’invito e l’informazione.

TRAMA DEL FILM NON MORIRÒ DI FAME

Pier è un ex chef stellato che vive ai margini della società, ma ritrova il suo amore per la cucina attraverso un viaggio nel recupero alimentare, elaborando ricette con ingredienti di riutilizzo salvati dallo spreco.

Un tempo, Pier era uno chef stellato, ma ora è un clochard che vive ai margini. Ha perso tutto, e l’unica cosa che gli è rimasta è un passato oscuro, il cui peso deve sopportare ancora adesso.

Tornato a Torino, Pier conosce Granata, un anziano mendicante, che come lui vive di ciò che trova e si ciba di avanzi. In qualche modo, Pier si riavvicinerà alla cucina, proprio attraverso lo spreco alimentare di cui è testimone ogni giorno.

Il talento che appariva ormai svanito verrà fuori in maniera preponderante e, inaspettatamente, Pier si riavvicinerà anche alla figlia Anna, con la quale aveva interrotto i rapporti da tempo, oltre a non aver mai avuto un legame così profondo…