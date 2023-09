“Nozze di rame…Forse” torna in scena al Teatro degli Audaci

Dopo il grande successo che ha registrato negli anni precedenti la presenza di più di 10.000 spettatori torna a grande richiesta la commedia più forte del campionato “Nozze di rame… Forse” di Tiziano Lepone con l’amichevole regia di Enrico Vanzina al Teatro degli Audaci dal 2 al 12 novembre 2023.

Un matrimonio in bilico dopo dieci anni – alla vigilia delle nozze di rame appunto – per colpa di un prete che prete non era. Un altro sacerdote che cerca di metterci una buona parola, anche se non richiesta. E poi un avvocato forse troppo zelante, gli immancabili amici e vicini di casa che non lesinano consigli a volte fuori luogo, un eccentrico tecnico dell’ascensore.

Ecco “Nozze di rame… Forse”, una divertente commedia degli equivoci nella quale recita una compagnia d’eccezione: gli “Incerti del mestiere”, solo avvocati con la passione del teatro, che quindi di cavilli e diritto matrimoniale certo se ne intendono. A dirigere la squadra, la mano sapiente di un regista come Enrico Vanzina, che per la prima volta ed eccezionalmente per questo spettacolo abbandona il grande schermo e si misura col brivido del palcoscenico. Il tutto a titolo d’amicizia.

A firmare la piece, Tiziano Lepone, autore dei testi oltre che attore protagonista nei panni di Gino, marito tifosissimo della Roma, a quanto pare non troppo deluso nello scoprire che il suo matrimonio con Adele – la brillante Barbara Mecucci – rischia di non avere più alcun valore. In scena anche Aldo Minghelli, il simpatico padre Ampelio; Marco Di Lotti, avvocato nella vita e nella parte, Enrico Franchi e Cristina Cristilli, i vicini di casa; infine Giuseppe Rombolà, l’ascensorista. A condire il tutto, la romanissima passione per il calcio e la brillante radiocronaca di due voci che i tifosi della capitale conoscono perfettamente: Patrick Vom Bruck e Carlo Zampa!

L’appuntamento con “Nozze di Rame … Forse” è a Roma – e dove altrimenti? –