Nuova allerta meteo a Roma: attesi rovesci e temporali nel pomeriggio

Roma e il Lazio restano sotto osservazione per il maltempo. Per il pomeriggio di oggi, giovedì 19 settembre, e per le prossime sei ore, è stata diramata un’allerta meteo di codice giallo.

Le previsioni indicano possibili precipitazioni sparse, con piogge a carattere di rovescio o temporali brevi, che potrebbero causare accumuli di pioggia generalmente deboli ma significativi a livello locale.

A lanciare l’allarme è la Direzione Emergenza, Protezione Civile e Nue 112 della Regione Lazio, che invita alla massima cautela. “Considerando l’intensità e la durata delle piogge attese, insieme al livello di saturazione del terreno e ai livelli attuali dei corsi d’acqua, oltre alle informazioni fornite dai presidi territoriali e dai modelli idrologici e idraulici, il Centro Funzionale Regionale ha disposto l’emissione dell’allerta,” si legge nel comunicato ufficiale.

Il maltempo, dunque, potrebbe mettere nuovamente alla prova il sistema idrogeologico del territorio, con particolare attenzione ai corsi d’acqua e alle aree più soggette a possibili allagamenti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙