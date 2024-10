Nuovo Policlinico Umberto I a Pietralata, l’Inail pronto ad investire un miliardo

Un investimento da sogno sta per trasformare il panorama sanitario del Lazio: un miliardo di euro sarà destinato alla realizzazione del nuovo Policlinico Umberto I a Pietralata, un progetto ambizioso che si inserisce in un piano più ampio di 1.8 miliardi di euro per la costruzione di altri cinque ospedali nella regione.

Le risorse provengono dall’Inail, che, attraverso un’intesa siglata nella conferenza Stato-Regione del 3 ottobre, si impegna a finanziare non solo l’Umberto I, ma anche strutture vitali come l’ospedale Tiburtino (379 milioni), l’ospedale di Latina (261 milioni), un nuovo ospedale a Rieti (25 milioni), l’ospedale di Acquapendente (30 milioni) e il nuovo ospedale del Golfo (93 milioni).

A confermare la storica iniziativa è stato il presidente della Regione, Francesco Rocca, durante una conferenza stampa in giunta regionale a Roma. “Questo investimento rappresenta una risposta concreta alle esigenze sanitarie dei cittadini”, ha affermato Rocca, sottolineando come la realizzazione delle nuove strutture risponderà a un bisogno urgente di modernizzazione e specializzazione nel settore sanitario.

Il nuovo Policlinico Umberto I non sarà solo un edificio; sarà un faro di innovazione medica. La struttura attuale, che conta circa 1.100 posti letto, verrà ridimensionata a 300 posti, ma ciò non significa un abbassamento della qualità dei servizi: l’alta specializzazione si trasferirà nell’area del Pertini, mentre l’attuale sede in viale dell’Università verrà riqualificata per ospitare “il più bel campus universitario d’Europa”, come ha dichiarato Rocca in un’intervista a Il Tempo.

Tuttavia, il progetto non è esente da critiche. L’ex assessore regionale Massimiliano Valeriani ha messo in guardia sul rischio che il ridimensionamento dell’Umberto I comporti la riduzione delle capacità operative del Pertini, suggerendo che la creazione di due ospedali vicini possa risultare insostenibile.

Ma le novità non si fermano qui. Oltre ai cinque nuovi ospedali, l’Inail gioca un ruolo cruciale anche nella potenziale vendita dell’ex ospedale Forlanini alla Santa Sede.

Se l’acquisto avrà successo, l’Inail potrebbe ricevere in concessione il diritto di superficie, dando avvio a un altro progetto di ristrutturazione ambizioso per la creazione di un nuovo ospedale. Tuttavia, i dettagli relativi ai costi della concessione e della ristrutturazione rimangono ancora da definire.

Il futuro della sanità laziale è in fermento e il nuovo Policlinico Umberto I a Pietralata rappresenta solo l’inizio di una serie di trasformazioni destinate a migliorare l’assistenza sanitaria per tutti i cittadini.

