Nuovo punto vendita Decathlon a Roma Est: non solo shopping, ma un nuovo hub per lo sport e l’inclusione

Apre a Roma, all’interno del Centro Commerciale Roma Est (via Collatina km 12.800), un nuovo punto vendita Decathlon di 3.750 metri quadrati, guidato dallo Store Manager Emanuele Vagni.

Nella sede lavoreranno 53 collaboratori e collaboratrici, tutti ricollocati da altri punti vendita Decathlon, in un’ottica di continuità occupazionale e valorizzazione delle competenze interne.

Il nuovo negozio è organizzato secondo un layout a percorso circolare, pensato per accompagnare i visitatori attraverso diverse aree dedicate ai principali sport.

Accanto alla vendita di articoli sportivi, lo store offrirà anche una serie di servizi tecnici e legati alla circolarità, tra cui noleggio di attrezzature, riparazioni, incordatura racchette, second hand, analisi della falcata e personalizzazione.

Parallelamente all’apertura del nuovo store, Decathlon continua a sostenere alcune realtà del territorio impegnate nello sport e nell’inclusione sociale.

Tra queste ASD Ciampacavallo ONLUS, associazione che gestisce un impianto sportivo dedicato alla pratica dell’equitazione e curato da un gruppo di persone con disabilità.

Il progetto, sviluppato con il supporto di Decathlon Foundation, ha contribuito negli anni alla riqualificazione e alla valorizzazione della struttura sportiva, favorendo l’accesso alle attività equestri e allo sport all’aria aperta per persone con disabilità e per la comunità locale.

“L’apertura di Roma Est rappresenta un passo importante per rafforzare il legame con il territorio e continuare a promuovere lo sport come strumento di benessere e inclusione” afferma Emanuele Vagni, Store Manager Decathlon Roma Est. “Progetti come Ciampacavallo dimostrano concretamente come l’attività sportiva possa diventare uno spazio di partecipazione aperto a tutti”.

Tra le iniziative sostenute sul territorio anche “Camminare per Rinascere”, progetto di montagnaterapia sviluppato con Gemme Dormienti e dedicato a donne in follow-up oncologico, e “Sport per tutti 2.0”, realizzato con Rimettere le Ali Onlus per la riqualificazione di un campo polifunzionale all’interno del Borgo Ragazzi Don Bosco.

Il nuovo punto vendita integra, inoltre, una collaborazione con una palestra situata al piano superiore del centro commerciale, con l’obiettivo di promuovere nel tempo attività sportive aperte alla community locale, allenamenti guidati e momenti di incontro dedicati alla diffusione della pratica sportiva.

A supporto dell’apertura del nuovo punto vendita, Decathlon ha poi realizzato “Decathlon Match League”, un progetto dedicato alla community locale che ha l’obiettivo di avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva.

L’iniziativa, sviluppata in occasione delle partite di UEFA Europa League, coinvolge creator e appassionati in un’esperienza che integra dimensione digitale e attività in negozio, tra quiz, sfide e momenti di gioco legati al calcio.

Il punto vendita diventa così anche uno spazio di aggregazione, con eventi live, incontri e attività che trasformano il negozio in un luogo di esperienza sportiva condivisa.

L’attivazione prevede un programma di rewarding che consente di accumulare punti convertibili in vantaggi, favorendo l’accesso ai prodotti e la scoperta di nuove discipline.

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