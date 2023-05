Nuovo Seminario on line del prof. Antonio Saccà sulla “Storia delle Religioni”

Riprenderanno settimanalmente e sempre alla stessa ora, da mercoledì 10 maggio 2023, alle ore 19.00, le lezioni on-line del prof. Antonio Saccà, del Seminario di “Storia delle Religioni”.

In questa prima lezione, si parlerà di “Storia e Sociologia delle Religioni”.

Il Professore ci spiegherà il concetto di Religione, Mito, Leggenda e differenza tra Religione e Filosofia, Religione e Sociologia; laddove la religione ritiene di essere sovrastorica.

Si parlerà di: Cristianesimo, Cattolicesimo, Ebraismo, Ortodossia, Induismo, Buddismo, Veda, Confucianesimo, Zoroastrismo, Calvinismo e di altre Religioni minori.

Il Seminario è organizzato dall’A.P.S. “Il Veliero Azzurro”, presidente il prof. Michele Evangelista, al quale va il nostro sentito ringraziamento; e, come già detto, viene effettuato in modalità on-line, nell’impossibilità di utilizzare il centro culturale “Gabriella Ferri”, chiuso da molti mesi e lasciato, presumiamo, non potendovi accedere, all’incuria, inspiegabilmente.

Un vero peccato se si consideri che decine e decine di persone, di ogni fascia di età, sono costrette a passare il loro tempo sedute o giocando nell’attigua piazzetta di largo Beltramelli, in mezzo allo smog, ai rumori, ecc..

Coloro che intendono partecipare alle lezioni on-line, che debbono essere iscritti all’Associazione “Il Veliero Azzurro” (costo euro 15.00 annui), debbono comunicare la propria e-mail ed il telefono cellulare a: ilvelieroazzurro@libero.it; o telefonare al prof. Michele Evangelista al n, 347/0622020.

Dopo di che, riceveranno un messaggio prima dell’inizio di ogni lezione e potranno prendervi parte.