È tutto pronto per l’attesissimo Convegno di Medicina del Benessere, il XVIII per l’esattezza, che continua il suo cammino offrendo a Sanitari e Pubblico i migliori contributi aventi l’“Obiettivo Benessere” che tutti auspichiamo.

Questa edizione si svolgerà presso l’Università Salesiana, in Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 Roma.

L’evento, intitolato “Giornata della donna” tratterà i temi della nutrizione, medicina e chirurgia estetica e del benessere.

Tra informazione, confronti, attività collaterali e dibattiti si cercherà di fare il punto su tutti gli aspetti che caratterizzano la qualità della nostra vita.

Numerose eccellenze scientifiche sapientemente inserite nel programma dal responsabile scientifico Paola Fiori, medico chirurgo e direttrice dell’Istituto Frontis di Medicina del Benessere di Roma, si alterneranno per relazionare su tutti gli argomenti che ruotano intorno alla nostra salute: dagli inestetismi dell’adolescenza alla tiroide, dal benessere degli animali all’inquinamento ambientale e intossicazioni umane, dall’osteopatia e dolori muscolo scheletrici al ruolo dei micronutrienti, dai consigli su come prepararsi alla gravidanza alle nuove terapie con omeopatia e omotossicologia eccetera.

Tra le attività collaterali sono previste consulenze psicologiche per il benessere, come gestire l’ansia e il panico post-pandemia, consulenze su terapie con animali (pet- therapy), consulenze mediche – estetiche e promozioni e diagnostiche strumentali.

Quindi a disposizione del pubblico saranno presenti biologi, nutrizionisti, ostetriche, osteopati, dietisti psicologi, psicoterapeuti ed esperti in analisi del capello e urine per la ricerca di Metalli Pesanti.

Insomma, un convegno per acculturarci su come procedere in questa nostra esistenza all’insegna del benessere, o comunque per trovare le migliori soluzioni a risolvere quei problemi, ai quali tutti siamo esposti e vivere una vita felice.

In evidenza segnaliamo alcune attività culturali, incluse nel programma del convegno, ossia: Mostra di Pittura – Architetto Marzia Ferrante; mostra di gioielli artistici di Elvis Innocenzi e due eventi musicali.

INFO

Università Salesiana

Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 – Roma

Tel. 06.88640002

Sabato 11 Marzo 2023 ore 8:30 – 17:00

Bruna Fiorentino