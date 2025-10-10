Oggi sciopero del trasporto pubblico nella Capitale, possibili stop su bus, metro e tram

Sarà un venerdì difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici. Oggi, 10 ottobre, Roma deve fare i conti con un nuovo sciopero del trasporto pubblico locale, che rischia di paralizzare bus, metro e tram per gran parte della giornata.

La protesta, indetta dai sindacati Sul (24 ore), Usb e Orsa (4 ore), coinvolge tutta la rete Atac: autobus, filobus, metropolitane e la ferrotranvia Termini–Centocelle.

Lo stop è previsto dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio, con le fasce di garanzia garantite da inizio servizio fino alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59, quando i mezzi dovrebbero circolare regolarmente.

Il rischio maggiore, come spesso accade, riguarda la rete su gomma, dove già in mattinata si segnalano attese più lunghe e corse soppresse in diverse zone della città.

Chi viaggerà regolarmente

Non tutte le linee saranno coinvolte dallo sciopero. Resteranno attivi senza variazioni i servizi di Cotral e Trenitalia, nonché le linee Atac affidate in subappalto ad altri operatori – tra cui 021, 043, 075 e molte altre.

Anche i bus urbani gestiti da Atr, Bis, Troiani e Tuscia – oltre 80 linee, dall’011 al C19 – circoleranno normalmente.

Restano inoltre garantiti i servizi di biglietteria online, i pagamenti contactless e le attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità.

Disagi anche per scale mobili e bike box

Durante le ore dello sciopero, alcune stazioni metro-ferroviarie potrebbero restare chiuse e non sarà assicurato il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale.

Le biglietterie fisiche saranno chiuse, ma rimangono attivi i sistemi online e i pagamenti elettronici a bordo.

Attenzione anche per chi si muove in bici: i bike box non saranno accessibili nelle fasce orarie dello sciopero, salvo che nelle stazioni Ionio e Arco di Travertino, dove resteranno disponibili.

Le ragioni della protesta

Questa volta, a differenza di altre agitazioni legate a temi internazionali, lo sciopero nasce da questioni interne ad Atac.

Le sigle sindacali denunciano criticità nella gestione dei turni, problemi di sicurezza nei depositi e ai capolinea, disagi legati ai buoni pasto, e chiedono chiarezza sull’applicazione della legge 104 e sugli inquadramenti del personale.

“La mobilitazione – sottolineano i rappresentanti di Sul, Usb e Orsa – nasce da esigenze di tutela reale dei lavoratori, non da motivazioni politiche. Chiediamo trasparenza, condizioni dignitose e un confronto concreto con l’azienda”.

La notte torna regolare

Il servizio notturno tornerà regolare tra venerdì e sabato, ma alcune corse diurne che si protraggono oltre la mezzanotte potrebbero non essere garantite.

