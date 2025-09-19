Ok da Assemblea Capitolina al concorso “ColoraRoma”

L’Assemblea Capitolina ha approvato la delibera che istituisce il concorso di street art “ColoraRoma”, finalizzato a promuovere l’arte urbana come strumento di rigenerazione, valorizzazione del territorio e partecipazione civica.

Il provvedimento riconosce la street art come espressione artistica contemporanea, capace di restituire decoro e identità a spazi urbani degradati, rafforzando il legame tra città, cittadini e patrimonio pubblico.

Il concorso prevede la mappatura di muri, sottopassi e altri spazi pubblici da destinare agli interventi artistici, nel rispetto dei vincoli ambientali e architettonici.

Ci sarà poi la definizione di un regolamento con criteri di valutazione, per individuare la composizione della commissione giudicante e per istituire i premi per i vincitori.

Nel regolamento verranno indicati gli standard etici e di contenuto delle opere, che non dovranno risultare offensive, discriminatorie o lesive della dignità umana.

Altre importanti esperienze di arte urbana, come quelle di Tor Marancia, Ostiense, Quadraro e Torre Maura, hanno saputo trasformare quartieri periferici in veri e propri musei a cielo aperto, generando attrattività turistica e offrendo nuove opportunità di espressione ai giovani artisti.

“Con questa iniziativa – dichiara Mariano Angelucci, presidente della commissione Turismo – l’Amministrazione intende rafforzare il ruolo della street art come veicolo di rigenerazione urbana, valorizzazione culturale e inclusione sociale, offrendo nuovi spazi di espressione agli artisti e nuove occasioni di fruizione alla cittadinanza e ai visitatori“.

