OLIM, di nuovo al teatro di Borgo don Bosco

Il 30 marzo 2025, alle ore 17.00, presso la sala Biavati del Borgo don Bosco di via Prenestina, andrà in scena la replica dello spettacolo teatrale OLIM (dal latino, tanto tempo fa), che ha avuto un enorme successo già una prima volta, a novembre del 2024.

Patrocinato dal V municipio, lo spettacolo è tratto dal libro Le radici dell’esistenza, scritto dalla nostra “concittadina territoriale” Renata Chiaradia (una delle attrici protagoniste) ed è realizzato con la direzione artistica di Giuseppina Zappa che è pure la principale cantante.

Le musiche live, dal pop al sacro, saranno come sempre dedicate al mitico artista Franco Battiato al quale è stato dedicato di recente un teatro a Riposto (CT), nella sua Sicilia ed in sua memoria.

Il progetto nasce come accoglienza e condivisione per i giovani nei quali l’artista credeva fortemente ed il fatto che questa manifestazione si svolga nella casa di don Bosco, fondatore dei salesiani, l’amico e padre della gioventù per antonomasia, rafforza il legame tra i due “maestri”.

Sul palco si esibiranno diversi attori, musicisti e cantanti tra cui Andrea Barbato e Alessandra Ceciarelli, soprano di fama internazionale che per l’occasione si sposterà dalla sua Umbria per onorare l’evento.

Durante lo spettacolo è previsto un collegamento telefonico con l’attore cinematografico Bruno Torrisi che è uno dei responsabili di questo progetto di accoglienza e divulgazione del messaggio di amore verso i giovani proprio come ha insegnato don Bosco.

Infine va sottolineato che, avendo un ruolo benefico, tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza con il sostegno dell’associazione AIGR.

Per informazioni e prenotazioni basta chiamare :3807794023.

