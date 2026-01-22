Olimpiadi 2026: 50 vigili di Roma pronti a partire per Cortina d’Ampezzo

La Polizia Locale di Roma Capitale “presta” le sue divise ai Giochi Olimpici Invernali.

Il Protocollo d’intesa appena deliberato ufficializza un supporto logistico e umano fondamentale per il Comune di Cortina, che si troverà ad affrontare una pressione eccezionale sulla viabilità e sull’ordine pubblico locale.

I numeri della missione

L’intesa prevede l’invio temporaneo di 50 unità di personale della Polizia Locale di Roma Capitale.

Per garantire la continuità del servizio e la copertura totale dei Giochi, la missione è stata organizzata in tre scaglioni temporali che copriranno sia l’evento olimpico che quello paralimpico:

Giochi Olimpici: Dal 6 al 22 febbraio 2026.

Giochi Paralimpici: Dal 6 al 15 marzo 2026.

Garanzie per la Capitale e promozione turistica

Uno dei punti cardine della delibera riguarda la stabilità del servizio a Roma: l’amministrazione ha assicurato che la partenza delle 50 unità non comporterà alcun disservizio per la cittadinanza romana.

Oltre al supporto operativo, il Protocollo include una parte dedicata al marketing territoriale: Roma sfrutterà la vetrina internazionale dei Giochi per iniziative di comunicazione e promozione, valorizzando l’immagine della Capitale nel contesto mediatico globale delle Olimpiadi.

Procedura d’urgenza

Data la vicinanza dell’evento (mancano poche settimane all’inizio delle gare), la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Prefetto verrà informato formalmente dei movimenti del personale, mentre una successiva convenzione attuativa definirà i dettagli logistici (vitto, alloggio e turnazioni) e l’utilizzo dei mezzi di servizio.

