Olimpiadi 2026: 50 vigili di Roma pronti a partire per Cortina d’Ampezzo
Firmato il protocollo d'intesa tra Gualtieri e Lorenzi. Supporto operativo della Polizia Locale capitolina per la gestione dei Giochi
La Polizia Locale di Roma Capitale “presta” le sue divise ai Giochi Olimpici Invernali.
Il Protocollo d’intesa appena deliberato ufficializza un supporto logistico e umano fondamentale per il Comune di Cortina, che si troverà ad affrontare una pressione eccezionale sulla viabilità e sull’ordine pubblico locale.
I numeri della missione
L’intesa prevede l’invio temporaneo di 50 unità di personale della Polizia Locale di Roma Capitale.
Per garantire la continuità del servizio e la copertura totale dei Giochi, la missione è stata organizzata in tre scaglioni temporali che copriranno sia l’evento olimpico che quello paralimpico:
-
Giochi Olimpici: Dal 6 al 22 febbraio 2026.
-
Giochi Paralimpici: Dal 6 al 15 marzo 2026.
Garanzie per la Capitale e promozione turistica
Uno dei punti cardine della delibera riguarda la stabilità del servizio a Roma: l’amministrazione ha assicurato che la partenza delle 50 unità non comporterà alcun disservizio per la cittadinanza romana.
Oltre al supporto operativo, il Protocollo include una parte dedicata al marketing territoriale: Roma sfrutterà la vetrina internazionale dei Giochi per iniziative di comunicazione e promozione, valorizzando l’immagine della Capitale nel contesto mediatico globale delle Olimpiadi.
Procedura d’urgenza
Data la vicinanza dell’evento (mancano poche settimane all’inizio delle gare), la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Prefetto verrà informato formalmente dei movimenti del personale, mentre una successiva convenzione attuativa definirà i dettagli logistici (vitto, alloggio e turnazioni) e l’utilizzo dei mezzi di servizio.
