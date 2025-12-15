Olio Evo: per la nostra salute e la nostra tavola
Martedì 16 dicembre, ore 16.30, presso il Centro Anziani Sandro Pertini in via degli Aceri 57 a Centocelle
Planet Solidarietà APS, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Aceri e la Fondazione Evooschool, invita a un incontro informativo dedicato all’olio extravergine di oliva, martedì 16 dicembre – ore 16.30 presso il Centro Anziani Sandro Pertini in via degli Aceri 57 a Roma Centocelle.
Durante l’incontro si potrà capire come tutelare la nostra salute, imparando a distinguere un olio buono da uno di scarsa qualità e a fare scelte più consapevoli per la nostra tavola.
