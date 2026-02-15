Oltraggio a Ciro Principessa: vandalizzata la targa a Torpignattara

La tensione politica torna ad affacciarsi nel quadrante est di Roma. A Torpignattara, nella notte, è stata danneggiata la targa dedicata a Ciro Principessa, affissa sulla facciata della sezione locale del Partito Democratico.

Un gesto che riapre una ferita mai rimarginata in un quartiere simbolo della memoria antifascista e delle battaglie popolari.

Il danneggiamento è stato scoperto questa mattina dai militanti del circolo. Sotto la targa commemorativa è stato strappato il nastro tricolore che avvolgeva la corona d’alloro. Un gesto apparentemente semplice, ma dal forte valore simbolico.

Sull’insegna della sede sono comparsi adesivi riconducibili a Lotta Studentesca, organizzazione giovanile legata a Forza Nuova.

Una “firma” che, per il Pd locale, non lascia spazio a dubbi sulla matrice ideologica dell’azione.

Il circolo dem parla di «ennesima provocazione», ma sottolinea come questa volta l’obiettivo colpito renda il gesto particolarmente grave, perché tocca un luogo e un nome che rappresentano un pezzo doloroso della storia cittadina.

La figura di Ciro Principessa è legata a uno degli episodi più drammatici degli anni di piombo romani.

Il 19 aprile 1979 il giovane militante del Partito Comunista Italiano si trovava nella biblioteca della sezione di partito quando venne coinvolto in un alterco con un militante del Movimento Sociale Italiano proveniente dalla sezione di Acca Larentia.

Secondo le ricostruzioni dell’epoca, l’uomo, dopo aver sottratto un libro, fu rincorso da Principessa. Raggiunto in strada, estrasse un coltello e lo colpì al petto.

Il giovane morì poco dopo. Da allora, il suo nome è diventato per il quartiere il simbolo di un impegno politico pagato con la vita.

Di fronte all’ennesimo atto vandalico, il circolo del Partito Democratico ha annunciato un esposto alle forze dell’ordine per consentire l’identificazione dei responsabili anche attraverso gli elementi lasciati sulla facciata.

Prevista inoltre l’installazione di un sistema di videosorveglianza esterno per monitorare l’area. Nei prossimi giorni saranno organizzate iniziative pubbliche per ripristinare il decoro della targa e riaffermare i valori antifascisti che, da decenni, segnano l’identità di Torpignattara.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.