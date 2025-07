Oltre 3000 presenze a “Schermi di Piombo”

Il cinema come custode delle narrazioni, un palcoscenico aperto su fatti, personaggi, protagonisti della memoria collettiva nell’epoca degli anni di piombo. Uno spazio condiviso che ha permesso al pubblico di mettere a fuoco e analizzare, grazie alla presenza di esperti e testimoni diretti, le complesse vicende di un periodo storico importante per l’Italia.

Questo in sintesi il bilancio della kermesse cinematografica “Schermi di Piombo”, che si appresta a chiudere i battenti dopo aver registrato il “Tutto esaurito” ad ogni proiezione ed oltre 3000 presenze durante lo svolgimento del ricco calendario ideato dal poliedrico direttore artistico Leonardo Scuderi.

Non solo uno schermo per i numerosi film d’autore previsti ma una serie di interessanti dibattiti e confronti, condotti dalla giornalista d’inchiesta Angela Camuso, che hanno fatto la differenza nel panorama estivo nella location di Eur Social Park.

Per i due ultimi appuntamenti della rassegna, realizzata con il patrocinio del Comune di Roma, la collaborazione di Eur Spa insieme al media partner Eur District Municipio IX, il direttore artistico Scuderi ha scelto volutamente due personaggi emblematici di quegli anni Aldo Moro, raccontato la scorsa settimana attraverso il film “Piazza delle Cinque Lune”, ed Enrico Berlinguer, che sarà ricordato grazie al film di Walter Veltroni, “Quando c’era Berlinguer” il prossimo 22 luglio ore 20.45.

Ancora una volta un documento visivo per arrivare al pubblico e trasferire un messaggio alle nuove generazioni per non dimenticare il passato del nostro paese e comprendere il valore di quelle intese e quei legami che hanno cambiato il presente e il futuro.

A salire sul palco in questa occasione: Roberto Morassut, Miguel Gotor, Luca Lo Bianco, Massimo Wertmuller. A condurre la serata la Camuso affiancata da Emanuela Gentilin.

Inizio proiezione ore 20.45. Ingresso gratuito dalle 19:00 alle 0:00, viale di Val Fiorita (c/o Eur/Magliana).Per info e prenotazioni consultare www.eursocialpark.it

