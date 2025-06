Ondate di calore, venerdì 27 bollino rosso

Tornano le elevate temperature nella Capitale. Previsto il bollino arancione mercoledì 25 e giovedì 26, venerdì 27 è invece previsto il livello 3 (bollino rosso).

Con il livello 3 si intendono temperature elevate che persistono per più giorni consecutivi e indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Tutte le strutture di Roma Capitale hanno attivato i sistemi di allerta, in primo luogo la Protezione civile e il Dipartimento Politiche Sociali.

Come sempre, la Protezione Civile capitolina invita cittadine, cittadini e turisti a scaricare l’OPUSCOLO informativo con i comportamenti da adottare in caso di temperature elevate: troverete indicate quali azioni evitare e cosa fare.

Attivo il piano straordinario di interventi per rafforzare l’assistenza alla popolazione durante il periodo estivo.

Saranno attivi tre presidi della Croce Rossa, dotati di tende raffrescate, posizionati in aree strategiche del centro città. Questi punti offriranno un servizio di prima assistenza e informazione sociosanitaria rivolto sia ai pellegrini sia alla cittadinanza, per fronteggiare le emergenze legate alle alte temperature.

Si aggiungono alle attività già in corso per l’accoglienza dei pellegrini in occasione degli eventi giubilari, tra cui i Punti di Accoglienza per persone con disabilità e fragilità (PAADeF), i gazebo informativi presidiati dai volontari, i presidi fissi nelle Basiliche maggiori, e nelle stazioni ferroviarie di San Pietro e Ostiense, il servizio di trasbordo per disabili, i servizi del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, dedicati all’assistenza delle persone in condizione di grave vulnerabilità e senza dimora, rafforzati con ulteriore ampliamento dell’accoglienza nelle ore diurne e con il rafforzamento delle attività di monitoraggio da parte delle unità di strada e dei presidi mobili.

Tutti questi presidi per l’assistenza e le informazioni ai pellegrini e alla cittadinanza sono consultabili sulla MAPPA DELL’ACCOGLIENZA.

Roma Capitale invita inoltre a scaricare l’app Acquea creata da Acea per segnalare le fonti di acqua a disposizione in città.

Si ricorda che è in vigore l’ordinanza num. 74 sulle misure straordinarie di prevenzione degli incendi boschivi e delle ondate di calore. L’ordinanza, in vigore fino al 30 ottobre, unifica le strategie di prevenzione rischio incendi e mitigazione effetti delle ondate di calore.

Areti, società del Gruppo Acea che fornisce energia alla nostra città, ha diffuso consigli utili per un consumo responsabile, in vista dell’aumento delle temperature.

Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi, è possibile contattare la Sala Coordinamento Intervento Operativo (SCIO), attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

