Onorato, minacciato sui social per la battaglia contro le keybox: “È ora di spolverare la beretta”

Caos nel cuore della Capitale dopo un’intensificazione delle operazioni di rimozione delle keybox, i lucchetti lasciati su porte e cancelli degli edifici, spesso utilizzati da proprietari di B&B per la gestione automatizzata degli accessi.

A capo di questa battaglia, Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Sport, Grandi Eventi e Moda di Roma Capitale, ha ricevuto una minaccia che ha scosso l’ambiente politico e turistico della città.

Nel corso della scorsa settimana, Onorato, insieme alla presidente del municipio Lorenza Bonaccorsi e a una squadra della Polizia di Roma Capitale, ha intensificato i controlli per rimuovere le keybox all’interno del centro storico, mirato a sanare una situazione che l’amministrazione considera irregolare.

L’obiettivo è di rimuovere tutte le scatoline nel giro di un mese, sia su suolo pubblico che su edifici privati, in particolare quelli tutelati dal regolamento della polizia locale, che ne vieta l’installazione. In soli tre giorni, più di 100 lucchetti sono stati staccati, segnando un intervento deciso contro l’illegalità.

Tuttavia, l’azione ha suscitato la rabbia di numerosi proprietari di Bed & Breakfast, che hanno visto nelle rimozioni un’ingerenza nella loro attività.

La tensione è esplosa quando un utente sui social ha minacciato l’assessore Onorato: “Ma chi vi dà il diritto di toglierle vicino ai privati? L’ho sempre avuta al muro di casa mia per i miei figli quando tornano da scuola. Credo che è arrivato il momento di spolverare la Beretta”.

La minaccia ha immediatamente suscitato preoccupazione, ma l’assessore ha risposto con fermezza: “La minaccia? Se ne occuperà la Polizia Postale”, dichiarando di non fermarsi nella sua lotta contro l’illegalità.

Non tutti i proprietari, però, hanno reagito con ostilità. Alcuni, riconoscendo di essere fuori legge, hanno preferito autodenunciarsi alla Polizia di Roma Capitale e hanno pagato una multa di 400 euro per poter recuperare il contenuto dei lucchetti.

“Esprimo la mia solidarietà e quella dell’amministrazione all’assessore Alessandro Onorato per le minacce ricevute dopo l’azione di rimozione delle keybox nel centro storico” scrive in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Nessuna intimidazione fermerà le azioni di decoro, sicurezza e di contrasto all’illegalità che questa giunta sta portando avanti“.

