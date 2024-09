Open Week per futuri genitori e genitori e bimbi da 0 a 3 anni a Roma

Latte & Coccole APS, associazione pioniera nel campo del sostegno alla genitorialità, riprende le attività dopo la pausa estiva con una intera settimana di eventi e proposte gratuite per chi aspetta o ha un bimbo/a da 0 a 3 anni.

Più professionisti si alterneranno in un programma ricco e variegato di incontri-dibattiti, visite gratuite, laboratori per genitori e bambini, oltre a una proposta specifica per operatori della salute e

sociosanitari.

Ad esempio, potrai scoprire:

– cosa può fare l’osteopatia per il benessere della futura mamma in

gravidanza, e per il neonato

– come capire quando un bambino è pronto per i primi assaggi diversi dal

latte e perchè lo svezzamento è importante per lo sviluppo psicomotorio,

alimentare e relazionale del bambino

– conoscere le caratteristiche della fisiologia del sonno infantile

– parlare di educazione, vizi, capricci, limiti e permessi con un

approccio alternativo al solito “bastone o carota”, grazie alla

Comunicazione Non Violenta

– fare un’ora di yoga col pancione o col tuo bambino da zero a 1 anno

– parlare con una delle IBCLC (Consulente Professionale in Allattamento

Materno) più esperte in Italia, fondatrice del 1° ambulatorio per

l’allattamento italiano

– farti valutare una diastasi addominale

– capire se hai bisogno di riabilitazione del pavimento pelvico

(perineo)

– Partecipare a Cresciamo Insieme, il Laboratorio ludo-motorio che segue

i bambini dalla nascita ai 3 anni nei vari passaggi dello sviluppo

psicomotorio fino al camminamento e oltre

– Scoprire un bellissimo laboratorio di musica per bimbi piccolissimi

con strumenti e voce

– e molto altro!

Qui puoi trovare il programma completo:

http://www.latteecoccole.net/2 024/08/eventi-gratuiti-open-we ek-9-14-settembre-2024-roma/

o Clicca sul QR Code:

Tutte le proposte sono gratuite ma le sale hanno posti limitati, è

necessario prenotarsi su info@latteecoccole.it indicando la o le

attività a cui si vuole partecipare. Nel caso della visita gratuita,

segnalare anche l’orario preferito.

Latte & Coccole si trova a Roma Tiburtina/Pietralata a 500 mt dalla Stazione Tiburtina: via Cave di Pietralata 14 int. D2

