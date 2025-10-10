Ospedale San Giovanni Battista, pronto il progetto di restauro e ampliamento: lavori entro l’anno

Il San Giovanni Battista si prepara a voltare pagina. Dopo anni di attesa, lo storico ospedale del Municipio XI sarà completamente riqualificato e ampliato.

La Giunta capitolina ha approvato, su proposta dell’assessorato all’Urbanistica, il progetto pubblico unitario che prevede interventi di restauro conservativo, adeguamento funzionale e la costruzione di nuovi spazi moderni e accessibili.

Un intervento imponente, che porterà oltre 4.500 metri quadri in più di superficie e un rinnovamento profondo dell’intero complesso, con l’obiettivo di rendere la struttura più efficiente, sostenibile e vicina alle esigenze dei cittadini.

Nuovi reparti e spazi per i pazienti

Il cuore del progetto è la realizzazione di un nuovo fabbricato collegato all’edificio principale, articolato su tre piani e con una superficie utile di oltre 3.400 metri quadri.

Al piano terra e al primo piano troveranno spazio attività sanitarie private, mentre al secondo piano sarà allestito un nuovo reparto di degenza accreditato con il Servizio sanitario nazionale, che manterrà invariato il numero complessivo dei posti letto previsti dal Piano sanitario regionale.

Ma non solo. È prevista anche la costruzione di un edificio polivalente di oltre 300 metri quadri dedicato alle attività religiose, ludiche e culturali dei degenti, oltre a una nuova struttura di servizio da adibire a magazzino e deposito.

Un altro intervento simbolico riguarderà il casale storico parzialmente crollato, che sarà completamente restaurato e trasformato nel reparto di fisiokinesiterapia.

Un modo per coniugare memoria e innovazione, conservando l’identità del luogo ma restituendogli nuova vita e funzionalità.

Restauro, sicurezza e modernità

Il progetto prevede inoltre un adeguamento normativo e impiantistico di tutte le aree interne, per garantire percorsi più razionali e sicuri tra reparti, spazi tecnici e aree comuni.

La dotazione dei posti letto accreditati resterà invariata — 240 in totale — ma verrà aggiunto un reparto di degenze chirurgiche private con 30 nuovi posti letto, collocato nel nuovo corpo dell’edificio.

L’obiettivo, spiegano dagli uffici dell’Assessorato, è quello di ridistribuire e razionalizzare le funzioni ospedaliere, migliorando l’efficienza dei servizi e l’esperienza di pazienti e operatori.

Veloccia: “Una struttura più moderna, al servizio della città”

«Con questo intervento – spiega l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia – non solo l’intero complesso del San Giovanni Battista sarà riqualificato, ma diventerà una struttura più moderna e funzionale. Offriremo alla città un ospedale capace di rispondere meglio ai bisogni sanitari e di ampliare i servizi specialistici».

L’obiettivo è chiaro: avviare i lavori entro la fine dell’anno, dopo l’approvazione definitiva in Assemblea Capitolina.

