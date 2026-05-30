Ostia, firmate 45 concessioni per il mare di Roma: «Stop ad abusi e proroghe»

Un cambio di passo radicale che punta a scardinare vecchie logiche gestionali e a restituire trasparenza a uno dei motori turistici ed economici più importanti della Capitale.

Il percorso di riordino, regolarizzazione e rilancio del litorale di Ostia segna un punto di svolta decisivo proprio all’avvio della stagione calda.

Il Campidoglio ha ufficializzato i numeri di una profonda riorganizzazione demaniale: a oggi sono ben 45 i contratti di concessione già formalmente sottoscritti sul mare di Roma.

Nel pacchetto sono incluse le 6 spiagge libere attrezzate del territorio, mentre risultano regolarmente attivi dallo scorso 1° maggio anche i 4 storici chioschi di Castel Porziano.

L’operazione non si limita a una formale vidimazione burocratica, ma si configura come una vera e propria sanatoria strutturale basata su un principio invalicabile stabilito dall’assessorato al Patrimonio: il via libera all’apertura è subordinato all’abbattimento e alla rimozione di qualsiasi manufatto abusivo o irregolarità edilizia.

La mappa delle riaperture e il restyling dei grandi stabilimenti

L’elenco delle concessioni già perfezionate dagli uffici capitolini copre gran parte della costa lidense e comprende marchi storici e punti di riferimento della movida balneare:

I lotti già attivi: Village, Salus, Elmi, Ristorante Edonè, Battistini, Lido Beach, Ristorante Lido, Kelly’s, El Miramar Ristorante, El Miramar Stabilimento, Il Capanno, Il Delfino, Plinius, Tibidabo, Le Dune, Lega Navale Italiana, La Vecchia Pineta, Dopolavoro Metro-Cotral, Venezia, Gambrinus, Orsa Maggiore, Zenit, La Bussola, La Bicocca, La Vela, La Bonaccia, Guerrino Er Marinaro, Il Gabbiano, L’Ancora, La Playa, Isola Fiorita, La Conchiglia, Chiosco Hakuna Matata, La Spiaggia, Miami e La Marinella.

I contratti last-minute: a questo lungo elenco si sono aggiunte, nella giornata di ieri, le firme per i complessi di Belsito, Marechiaro e La Nuova Pineta. Per queste ultime tre strutture, il via libera è scattato solo dopo che i vecchi concessionari hanno provveduto alla totale messa in pristino dei luoghi, eliminando le innovazioni e le volumetrie non autorizzate che ne bloccavano l’iter.

Il piano di riordino ha generato un profondo ricambio industriale sul bagnasciuga romano. Sono ben 13 gli stabilimenti storici che hanno visto un avvicendamento al vertice, favorendo l’ingresso di nuovi operatori economici privati in strutture iconiche come El Miramar, Edonè, Battistini, Ristorante Lido, Orsa Maggiore, La Vecchia Pineta, Bicocca, Vela, Playa, Marinella, Miami, La Spiaggia e Kelly’s. Parallelamente, il Comune ha potenziato i servizi di cura degli arenili, aumentando i cestini per la raccolta differenziata e intensificando la pulizia della sabbia, in particolare sul delicato tratto di Ponente, per accogliere i crescenti flussi di turisti attesi nelle prossime settimane.

L’assessore Zevi: «Fase complessa, ma stop all’anarchia»

Sui risvolti politici e amministrativi del provvedimento è intervenuto con fermezza Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, che rivendica la bontà della linea dura adottata dagli uffici del turismo.

«Per troppo tempo Ostia è stata lasciata ferma e oggi finalmente volta pagina. Siamo nel mezzo di una transizione complessa ma assolutamente necessaria. Le 45 concessioni firmate dimostrano che il riordino del litorale non è più un semplice enunciato, ma un processo concreto e già in corso. La nostra regola è lineare: chi non rimuove gli abusi non firma e non apre. Abbiamo scelto di passare definitivamente dall’era delle proroghe a quella delle gare pubbliche, dalle situazioni di incertezza alle verifiche di legalità. È un lavoro enorme che richiede tempo, ma i primi frutti sono visibili. L’obiettivo finale non è solo salvare la stagione balneare corrente, ma rendere il mare di Roma accessibile, trasparente e attrattivo per il futuro».

La documentazione relativa alle nuove planimetrie e ai subentri demaniali rimarrà depositata presso gli uffici tecnici del Municipio X per la consultazione pubblica, mentre proseguono i controlli a tappeto della Polizia Locale per verificare il rispetto delle distanze e il libero accesso alla battigia per tutti i cittadini.

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