Ostiamare in Serie C: l’impresa di De Rossi riaccende il litorale

Dopo oltre tre decenni di attesa, l’Ostiamare torna tra i professionisti. La promozione in Serie C segna un momento storico per il club lidense e per l’intero territorio di Ostia, riportando entusiasmo e orgoglio sportivo in uno dei quadranti più simbolici della Capitale.

Un traguardo che porta la firma di Daniele De Rossi, che nel gennaio 2025 ha deciso di rilevare la società, dando avvio a un progetto ambizioso costruito non solo sui risultati della prima squadra, ma anche sulla crescita del settore giovanile.

Il ritorno dopo 35 anni

La promozione interrompe un’attesa lunga 35 anni e rappresenta il punto di arrivo di un percorso fatto di lavoro quotidiano, investimenti e rilancio organizzativo. Un risultato che, nelle parole delle istituzioni, va ben oltre il calcio.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato come il successo dell’Ostiamare sia “una grande notizia per tutta la città”, evidenziando il valore di un progetto capace di crescere nel tempo e di valorizzare i giovani.

Il progetto De Rossi

Al centro della rinascita c’è proprio De Rossi, che ha raccolto una situazione complessa trasformandola in una realtà competitiva. Un lavoro costruito passo dopo passo, con l’obiettivo di dare stabilità al club e creare un legame forte con il territorio.

Un impegno riconosciuto anche dall’assessore allo Sport Alessandro Onorato, che ha parlato di “vittoria di un intero territorio”, sottolineando il valore sociale del progetto, partito dai più piccoli fino ad arrivare alla prima squadra.

Ostia e il rilancio del territorio

La promozione si inserisce in un momento particolare per Ostia, al centro di un più ampio percorso di rilancio urbano e sociale. Sport, legalità e riqualificazione diventano così elementi di una stessa strategia, in cui il calcio rappresenta un potente collante per la comunità.

L’invito delle istituzioni è già stato lanciato: squadra, staff e dirigenza saranno accolti in Campidoglio per celebrare un traguardo che segna non solo un successo sportivo, ma anche l’inizio di una nuova fase per il “mare di Roma”.

E, nelle intenzioni di chi guida questo percorso, potrebbe essere solo il primo passo di un progetto ancora più ambizioso.

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