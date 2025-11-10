Over 65, Roma sperimenta il “badante di condominio” nelle case popolari

A Roma arriva il badante o la badante di condominio comunale per gli over 65 che vivono nelle case popolari della città.

È questo il cuore della proposta di delibera messa a punto dalla capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio, insieme alle consigliere Nella Converti (presidente della commissione Sociale) ed Erica Battaglia (presidente della commissione Lavoro).

L’obiettivo: istituire la figura del “badante di condominio”, un punto di riferimento stabile e quotidiano per chi è solo, vive con redditi bassi e rischia di rimanere ai margini della vita di quartiere.

L’iniziativa, che punta a costruire una vera e propria rete di cura e socialità nei lotti popolari gestiti da Roma Capitale, nasce da un dato ormai evidente: nella Capitale gli anziani aumentano e le fragilità crescono.

Secondo l’Istat, al 1° gennaio 2024 i residenti con più di 65 anni erano 651.414, e in 82 zone urbanistiche – soprattutto dentro il Grande Raccordo Anulare – l’indice di vecchiaia supera la media cittadina. In molti quartieri, insomma, ci sono più nonni che bambini.

«Il badante di condominio – spiegano Baglio, Converti e Battaglia – non sarà una figura sanitaria, ma un punto di riferimento per la vita quotidiana: potrà consegnare farmaci, accompagnare alle visite, aiutare nelle piccole commissioni, ma anche promuovere momenti di socialità e compagnia».

Un aiuto concreto, quindi, per chi vive solo, ma anche un modo per ricostruire legami di comunità dentro i palazzi e i cortili delle case popolari.

Il progetto, che ha già ottenuto il parere favorevole delle commissioni competenti, prevede una fase sperimentale nel 2026, con l’individuazione dei primi quartieri-pilota grazie alla collaborazione dei servizi sociali territoriali e delle associazioni del Terzo Settore.

Il Comune, nel frattempo, sta lavorando alla ricerca dei fondi necessari per dare il via al servizio.

«È una misura che nasce dall’ascolto dei cittadini – sottolineano le tre consigliere dem – e risponde ai bisogni reali delle famiglie e degli anziani, offrendo dignità, sicurezza e socialità. Ringraziamo la maggioranza per il sostegno e ci auguriamo che il provvedimento arrivi presto in Aula per l’approvazione definitiva».

