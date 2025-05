Palazzetto dello sport a Corviale, terminata la prima fase del cantiere

Un anno fa, in via Maroi, c’era solo un terreno incolto. Oggi, il palazzetto dello sport di Corviale mostra una struttura già ben riconoscibile, con la tribuna montata e la copertura dell’edificio completata. È un cantiere che corre, spinto anche dalla necessità di rispettare i tempi imposti dai finanziamenti PNRR.

«Abbiamo chiuso il tetto del palazzetto, ora iniziano i lavori all’interno», ha annunciato con soddisfazione l’assessore allo sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato, durante un sopralluogo sul posto. «Mai un’opera di queste dimensioni era stata realizzata a Roma in così poco tempo».

Un impianto da record per il quadrante

Il palazzetto, finanziato con 9,7 milioni di euro provenienti dal PNRR, dovrà essere completato tassativamente entro giugno 2026.

Sarà in grado di ospitare tra i 700 e gli 800 spettatori, un’anomalia positiva in una città come Roma dove, troppo spesso, si passa dalle piccole palestre scolastiche a strutture molto più grandi come il PalaTiziano, senza vie di mezzo.

All’interno della struttura si potranno praticare basket, pallavolo, badminton, arti marziali e sport rotellistici, mentre all’esterno è prevista la realizzazione di un’area verde attrezzata.

Tra le opere più complesse già completate, Onorato ha ricordato le otto travi da 36 metri, arrivate a fine aprile con trasporti speciali e oggi perfettamente montate.

Dall’abbandono alla rinascita

Il progetto, nato più di dieci anni fa con la prima pietra posata dall’ex sindaco Alemanno, ha conosciuto una lunga fase di stallo.

Durante l’amministrazione Marino prima, e poi con il M5S, si sono perse occasioni di finanziamento, complice l’incertezza progettuale e i frequenti rinvii.

Solo negli ultimi anni, grazie ai fondi del PNRR, il cantiere ha avuto la spinta decisiva. E oggi, Corviale torna a sperare, non solo per questo intervento.

Corviale cambia volto

Il nuovo palazzetto è solo uno dei progetti che puntano a rilanciare il quartiere. Il Piano Urbano Integrato ha portato altri 50 milioni di euro per il quadrante sud-ovest della città.

Tra le opere previste: due nuovi parchi attrezzati, interventi di riqualificazione urbana e una nuova piazza, che sarà inaugurata ufficialmente il 4 giugno 2025.

