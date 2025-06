“Palestina libera”: in 10mila a Roma per Gaza

Roma si è tinta oggi pomeriggio dei colori della pace e delle bandiere palestinesi. Una folla compatta, almeno 10mila persone secondo fonti della polizia, ha preso parte al corteo per Gaza partito da piazza Vittorio Emanuele poco dopo le 14, accompagnato dalle note di “Bella ciao”.

In testa, un’immagine che racconta la giornata: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni camminano fianco a fianco, guidando la manifestazione che ha attraversato il cuore della Capitale fino a piazza San Giovanni.

I cori sono netti, diretti, senza sconti: “Palestina libera”, “Free free Palestine”, “Netanyahu assassino”, e ancora “Non si uccidono i bambini, maledetti assassini”. Un’onda che unisce attivisti, militanti, semplici cittadini e delegazioni arrivate da tutta Italia: Veneto, Friuli, Sicilia, Puglia, Campania. I cartelli parlano chiaro: “Basta massacro, basta apartheid”, “Stato unico in Palestina”, “Le vostre mani sono insanguinate”.

Tra le bandiere della pace e le kefiah al collo, sfilano anche le anime del Partito Democratico, accorse in massa a sostegno dell’appello lanciato da Schlein.

Oltre alla segretaria, si vedono Stefano Bonaccini, Giuseppe Provenzano, Francesco Boccia, e numerosi parlamentari. Non mancano i riformisti, come Lorenzo Guerini e Simona Bonafè, ma anche volti noti come Antonio Decaro, Filippo Sensi e Sandro Ruotolo.

Ma la piazza, come spesso accade, non è tutta univoca. Lungo il percorso compare uno striscione di contestazione: “Basta complicità con il genocidio, Italia fuori dalle guerre imperialiste”. A firmarlo sono collettivi giovanili, movimenti comunisti e associazioni palestinesi che accusano apertamente i partiti oggi all’opposizione di incoerenza: “Quando erano al governo – spiegano dall’Udap – hanno fatto dell’Italia il terzo esportatore di armi verso Israele”.

Le tensioni si alternano alle voci attese sul palco, dove prenderanno la parola attivisti, accademici e giornalisti come Rula Jebreal, Gad Lerner e Anna Foa. Non una manifestazione ordinaria, dunque, ma un momento denso, attraversato da emozioni, slogan, contraddizioni e memorie.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.