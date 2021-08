Palmieri, Caliste: case popolari, nuovi lavori per 300 milioni a La Rustica, Torpignattara, Villa Gordiani

“Negli ultimi tre anni la Regione Lazio, attraverso l’Ater, ha già investito 20 milioni di euro per la riqualificazione delle case popolari nei nostri quartieri. Tanti interventi, da Tor Sapienza al Quarticciolo a Tor de Schiavi, ai quali si andranno presto ad aggiungere i lavori previsti su tutti i lotti, da La Rustica a Torpignattara a Villa Gordiani, grazie al superbonus del 110%, che a livello cittadino varrà oltre 300 milioni, e la programmazione degli ascensori, per la quale sono stati stanziati 15 milioni di euro su tutta Roma. Interventi volti non solo a migliorare la situazione strutturale delle case, ma anche a fornire ai cittadini luoghi di aggregazione e coesione, come dimostrato dalle tante aree destinate allo sport ed al gioco create all’interno dei lotti.

Nello stesso periodo il Comune di Roma quanto ha investito sulle case popolari di sua proprietà? Quanto si è occupato dei cittadini che ci vivono?

“Seguire l’esempio della Regione Lazio e tornare ad investire sulla qualità urbana delle periferie sarà una delle priorità ci proponiamo al Comune di Roma, e in V Municipio”. Lo dichiarano Mauro Caliste, candidato del centrosinistra alla presidenza del V Municipio, e Giammarco Palmieri, della direzione romana del Partito Democratico.