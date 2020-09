Pam Panorama apre il nuovo punto vendita Appia a Roma

Pam Panorama ha aperto il 17 settembre 2020 le porte del nuovo supermercato Pam di via Appia Nuova 189 a Roma. Il nuovo punto vendita si trova nel cuore del Municipio Roma VII a pochi passi da Piazza dei Re di Roma e dalla chiesa Parrocchiale di Ognissanti.

Il nuovo supermercato Pam sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20. L’offerta del nuovo negozio sarà centrata sulla qualità e provenienza dei prodotti con un occhio di riguardo al comparto dei freschissimi. Frutta e verdura della massima qualità e freschezza, il meglio dei prodotti del territorio, consegnato tutti i giorni. Carne proveniente da fornitori selezionati che rispondono ad elevati standard qualitativi, sottoposta a numerosi controlli di laboratorio e lavorata all’interno del Centro Carni di Qualità Pam Panorama di Firenze. Fiore all’occhiello dell’offerta il settore ittico con una flotta di pescherecci che pesca in esclusiva per Pam il meglio del pescato locale.

Attivi nel nuovo negozio diversi servizi: dai più moderni sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay e Satispay al servizio di consegna a domicilio.

Pam, in ottica di responsabilità sociale, lavorerà al fianco del Banco Alimentare Roma e della Parrocchia di Ognissanti di via Appia Nuova, 244 per sostenere le loro iniziative di solidarietà, destinate alle famiglie bisognose del quartiere ed inoltre, per combattere lo spreco alimentare, la parrocchia stessa si occuperà della raccolta delle eccedenze alimentari del negozio e della redistribuzione alle persone destinatarie.

In concomitanza dell’inaugurazione, dal 17 al 20 settembre, in Piazza dei Re di Roma, Pam Panorama ha organizzato una serie di eventi per i piccoli residenti del quartiere. Dalle 16 alle 20 merenda per tutti i bambini, spettacolo delle bolle di sapone, spettacolo comico, caricaturista, palloncini e tante altre sorprese. Tutte le attività sono organizzate nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

“Siamo molto felici per questa nuova apertura nella Capitale dove la nostra insegna è sempre più presente e riconosciuta dai cittadini che ne apprezzano qualità, servizio e convenienza – afferma Lorenzo Seccafien Direttore Vendite Supermercati Pam – Abbiamo attivato tutta una serie di iniziative all’interno del quartiere dove si trova il nuovo punto vendita con l’obiettivo di instaurare un legame forte con i cittadini residenti per i quali vogliamo diventare un punto di riferimento e non semplicemente un supermercato dove fare la spesa”.

L’apertura del negozio di via Appia conferma inoltre l’importanza per l’insegna della città di Roma: nei mesi scorsi è stata infatti ultimata la ristrutturazione del negozio Pam di via A. Di Decima e a breve partirà quella del punto di vendita di viale Jonio.