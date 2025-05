Papa Leone XIV a San Paolo Fuori le Mura

Dopo la Messa di inizio Pontificato, Papa Leone XIV è atteso, martedì 20 maggio alle 17, in visita presso la basilica di San Paolo Fuori Le Mura. Il dispositivo di sicurezza stabilito dalla Questura avrà effetti anche sulla viabilità.

In particolare, già diverse ore prima dell’arrivo del Papa scatteranno divieti di sosta in: viale Baldelli, via Ostiense (nel tratto da viale Giustiniano Imperatore a via delle Sette Chiese), lungotevere San Paolo (da viale di San Paolo a via Ostiense) e viale di San Paolo (dal civico 12 sino al lungotevere San Paolo).

Durante la visita, saranno possibili chiusure sulle strade già interessate dai divieti di sosta. Mercoledì 21 maggio, dalle 9, a San Pietro, ci sarà invece l’Udienza Generale.

Sono previsti divieti di sosta e chiusure nell’area tra via di Porta Angelica, via dei Corridori, via della Conciliazione, largo degli Alicorni, piazza Pio XII e piazza del Sant’Uffizio, via Rusticucci e vicolo del Campanile, via Scossacavalli. Possibili chiusure al traffico anche su largo Ildebrando Gregori.

