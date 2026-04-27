Papa Leone XIV alla Sapienza: il programma della visita del 14 maggio

Sarà una mattinata quella di giovedì 14 maggio 2026, scandita da un protocollo serrato, che vedrà il Pontefice varcare i cancelli dell’ateneo più grande d’Europa.

Ad accoglierlo, oltre alle massime cariche accademiche, ci sarà un dispositivo di sicurezza e accoglienza imponente per gestire l’afflusso di migliaia di persone.

Il Cronoprogramma della mattinata

L’agenda di Papa Leone prevede diverse tappe simboliche all’interno del campus:

Ore 10:20 – Arrivo alla Cappella Universitaria: Il primo saluto sarà rivolto al vicario cardinale Baldo Reina, al cappellano don Gabriele Vecchione e alla rettrice Antonella Polimeni.

Ore 10:35 – Saluto agli studenti: Il Pontefice si sposterà in auto verso il piazzale centrale per incontrare la comunità studentesca presso la suggestiva scalinata monumentale, sotto lo sguardo della statua della Minerva.

Ore 10:45 – Rettorato e Firma d’Onore: Colloquio privato con la Rettrice Polimeni e firma del Libro d’Onore, atto che sancisce ufficialmente il legame tra la Santa Sede e l’Ateneo.

Ore 11:00 – Memoria e Cultura: Scopertura di una targa commemorativa davanti allo studio di rappresentanza, saluto agli organi collegiali (Senato e CdA) e visita alla mostra documentaria “Sapienza e i Papi”.

Il discorso e il valore del dialogo

Il momento culminante della giornata sarà il discorso ufficiale rivolto a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo. In un’epoca segnata da sfide globali e crisi geopolitiche, le parole del Pontefice nell’aula magna dell’ateneo statale assumeranno un valore fondamentale nel solco del dialogo tra fede e scienza, cultura e diritti.

La visita si concluderà con il tradizionale scambio di doni e un incontro ravvicinato con una delegazione di studenti, rappresentanti delle diverse facoltà.

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