Paralimpiadi Parigi: Gualtieri chiama Ganeshamoorthy, “orgoglio di Roma”

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha chiamato nel pomeriggio Rigivan Ganeshamoorthy, vincitore della medaglia d’oro con record del mondo nel lancio del disco ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Il Sindaco ha espresso a nome di tutta la città i complimenti a ‘Rigi’ per la grandissima impresa compiuta e per la sua umanità e simpatia emerse durante le interviste post gara. Gualtieri ha anche invitato il giovane atleta romano in Campidoglio al suo rientro nella Capitale.

Così, in una nota, il Campidoglio.

