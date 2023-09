Parcheggiare all’aeroporto di Fiumicino: le proposte di ParkinGO

Per chi è alla ricerca di un posto auto nei pressi dell’aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci, la migliore soluzione su cui si possa fare affidamento è rappresentata da ParkinGO, il cui parcheggio è situato nei pressi dello scalo, vicino al Terminal 1, al Terminal 3 e al Terminal 5. Si tratta di una struttura che è aperta 365 giorni su 365 e 24 ore su 24, con un servizio garantito da uno staff altamente efficiente e sempre cordiale, pronto ad assicurare la migliore accoglienza possibile per far sì che il viaggio – qualunque sia la destinazione che deve essere raggiunta – possa cominciare nel migliore dei modi.

ParkinGO Fiumicino: tutto ciò che è utile sapere

Il complesso di ParkinGO Fiumicino vanta un sistema di controllo e di sicurezza altamente affidabile e che è operativo a qualunque ora del giorno e della notte. Esso è dotato, fra l’altro, di circuiti di video sorveglianza che funzionano per mezzo di telecamere all’avanguardia, per una vigilanza costante sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. Chi parcheggia qui, insomma, può partire tranquillo, avendo la certezza che il suo veicolo sarà sempre monitorato, senza alcun rischio.

L’area di sosta di ParkinGO offre un rapporto qualità prezzo più che conveniente, e soprattutto una vasta gamma di servizi, sia che si scelga un parcheggio al coperto, sia che si propenda per un posto auto scoperto.

Perché affidarsi a ParkinGO

La convenienza dei prezzi è uno dei punti di forza di ParkinGO; inoltre, se il parcheggio viene prenotato e pagato online, si ha la possibilità di ottenere un risparmio sul prezzo di listino fino al 30%. Non a caso le recensioni dei clienti sono tutte di tenore positivo.

Il parcheggio si trova a soli 3 chilometri di distanza dall’aeroporto, che può essere raggiunto grazie alla navetta gratuita messa a disposizione direttamente da ParkinGO in soli quattro minuti. Se si effettua il pagamento online, è possibile scegliere tra carta di credito e Paypal, mentre provvedendo al pagamento sul posto è possibile saldare la somma dovuta con Bancomat, con la carta o in contanti.

Il parcheggio di Fiumicino ParkinGO: quali sono i servizi a disposizione?

Chi sceglie ParkinGO può contare, a qualunque ora del giorno e della notte, su un comodo servizio navetta che è attivo sia per l’andata che per il ritorno. Vale la pena di ricordare, poi, che il costo del parcheggio include anche la polizza assicurativa furto e incendio.

Per effettuare una prenotazione è sufficiente recarsi sul sito web di ParkinGO e indicare la data e l’orario di partenza e la data e l’orario di ritorno; dopodiché non rimane altro che scegliere il tipo di parcheggio (cioè coperto o scoperto) e selezionare i servizi extra a cui si è eventualmente interessati.

ParkinGO ha messo a punto sconti e programmi destinati a garantire vantaggi di carattere economico a beneficio dei tour operator, delle aziende convenzionate e dei privati.

I prezzi

ParkinGO, in sintesi, è la migliore scelta quando si è alla ricerca di un posto auto nelle vicinanze dei terminal dello scalo aeroportuale di Fiumicino, non solo nel caso in cui si abbia bisogno di un parcheggio lunga sosta, ma anche quando la vettura deve essere parcheggiata per pochi giorni.

I prezzi variano in base alla stagione: per citare qualche esempio, comunque, un posto auto scoperto per 3 giorni ha un costo di partenza di 5 euro e 30 centesimi al giorno, mentre per 14 giorni ha un costo di partenza di 3 euro e 49 centesimi al giorno; se, invece, si preferisce un parcheggio coperto, per 3 giorni il costo di partenza è di 8 euro e 30 centesimi al giorno, mentre per 14 giorni scende a 5 euro e 70 centesimi al giorno.

L’app di ParkinGO

Molto comoda, per tutti i clienti, è l’app di ParkinGO, che consente a chi la scarica e utilizza di avere tutti i servizi di cui si ha bisogno a portata di mano.

Grazie all’applicazione è possibile, fra l’altro, gestire le prenotazioni e chiamare la navetta, attraverso un pulsante apposito con il quale si può informare un driver del proprio arrivo.

Inoltre sempre tramite l’app è possibile visualizzare e verificare la conferma della prenotazione digitale rapidamente.