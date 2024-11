Parcheggio Metronio, al via la bonifica: dopo anni di abbandono e degrado, pronta la riqualificazione

Dopo anni di abbandono e degrado, il multipiano di via Magna Grecia ha finalmente intrapreso la strada verso la riqualificazione.

Fino a poco tempo fa, questo edificio era diventato un vero e proprio ricettacolo di spazzatura, un rifugio di fortuna per disperati, caratterizzato da escrementi umani, amianto, sudici materassi a terra e persino auto rubate, ridotte a un cumulo di rottami vandalizzati.

Ora, con lo sgombero ultimato e la messa in sicurezza dell’area, i residenti e i commercianti locali possono finalmente sperare in un cambiamento.

Questo primo passo è cruciale per la riqualificazione del complesso edilizio che include il mercato rionale, un’area simbolo di speranza per i cittadini e per i commercianti che vi operano.

Il degrado del multipiano era diventato un ostacolo pesante per il sogno di un riscatto economico e sociale del mercato, che a sua volta è oggetto di un progetto di riqualificazione già approvato e finanziato.

Il sopralluogo della commissione commercio, tenutosi il 4 novembre, ha fornito aggiornamenti incoraggianti sulla condizione del complesso. A metà gennaio 2025, la Società Giubileo dovrebbe assumere la gestione dell’area, dando il via ai lavori circa il 20 gennaio.

L’intervento avrà una durata di 30 mesi e porterà alla riapertura di un parcheggio da 320 posti auto, ridotto rispetto ai 415 originariamente previsti dal progetto dell’ingegner Riccardo Morandi.

Ma non è solo il parcheggio a essere al centro del progetto: il mercato subirà un’ampia riqualificazione, aumentando il numero di operatori da 13 e introducendo nuovi servizi di somministrazione e spazi co-working.

Le facciate esterne dell’edificio, oggi in uno stato di evidente abbandono, saranno anch’esse oggetto di intervento.

L’intera riqualificazione era stata fortemente voluta dai pochi commercianti rimasti e dai cittadini che, esasperati dalle condizioni di degrado del parcheggio, avevano organizzato più volte sit-in per chiedere all’amministrazione di liberare l’area, bonificarla e avviare il progetto di riqualificazione tanto atteso.

Ha commentato così, il presidente della commissione commercio Alemanni, riguardo al futuro dell’area: “Qui rinascerà un mercato modernissimo, sullo stile di quello dell’Unità di via Cola di Rienzo, con somministrazione e tanti nuovi operatori. È prevista la fruizione del tetto, che sarà coperto da una struttura leggera, eliminando la cupola inizialmente prevista, e sarà accessibile anche quando il mercato è chiuso.”

Con questi sviluppi, il multipiano di via Magna Grecia non sarà più un simbolo di degrado, ma un punto di riferimento per la comunità e un luogo di incontro per i cittadini, pronto a riprendere il suo ruolo vitale nella vita economica e sociale della zona.

La rinascita è in corso, e le aspettative sono alte per un futuro all’insegna della vitalità e della modernità.

